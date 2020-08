Neuruppin

Die Fontanestadt bekommt zwei weitere Kreisverkehre. Einer soll an der Kreuzung von Wittstocker Allee, Alt Ruppiner Allee und Straße des Friedens entstehen, nahe der St.-Georg-Kapelle. Den zweiten plant der Landesstraßenbetrieb vor dem Seedamm, wo die Seepromenade und die Ernst-Toller-Straße auf die Steinstraße treffen.

Die beiden Kreisel sind Teil der Pläne für den Umbau der Landesstraße 167 zwischen Seedamm und der Kreuzung mit der Bundesstraße 167 am Friedhof. Der Dezernent Frank Schmidt und der Planer Volker Schmökel vom Landesbetrieb Straßenwesen haben den Entwurf dafür am Dienstagabend bei einer Einwohnerversammlung im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten vorgestellt.

Anzeige

Die Stadt hatte die Versammlung organisiert, um vorzustellen, wie sich die Neuruppins Innenstadt in den nächsten Jahren verändern könnte. Neben dem Umbau der Landesstraße ging es auch um die Idee des Neuruppiner Bauamtes für den völligen Umbau des Platzes vor dem Bahnhof Rheinsberger Tor.

Weitere MAZ+ Artikel

Planer vom Landesstraßenbetrieb und der Stadt erklärten die Ideen am Dienstagabend im Stadtgarten. Quelle: Henry Mundt

Ziel der Pläne ist es, den Verkehr in der Innenstadt umweltfreundlicher zu machen. „Wir haben seit Jahren an dem Thema gearbeitet“, sagt Neuruppins Baudezernent Arne Krohn: „Es ist einiges erreicht, aber auch noch sehr viel zu tun.“ Radfahrer, Fußgänger und der Busverkehr sollten mehr Raum bekommen.

Der Landesstraßenbetrieb plant zu Beispiel neue, breite Radwege auf beiden Straßenseiten, wenn er demnächst die Wittstocker Allee von der B 167 kommend, die Straße des Friedens, ein Stück der Karl-Marx-Straße bis zur Ampel und die Steinstraße bis in den Seedamm hinein neu bauen will. „Unser Ziel ist, 2022 anzufangen“, sagt Frank Schmidt. Vorausgesetzt, dass bis dahin alle Genehmigungen vorliegen.

Etwa 60 Neuruppiner waren zu der Einwohnerversammlung in den Stadtgarten gekommen, einige sahen übers Internet zu. Quelle: Henry Mundt

Die Bauarbeiten werden sich in Abschnitten über mehrere Jahre hinziehen. Details konnte Volker Schmökel am Dienstag noch nicht nennen. Dafür sei die Planung noch nicht weit genug.

Die gesamte Landesstraße vom Seedamm, vorbei am Bahnhof und der St.-Georg-Kapelle bis zur B 167 soll mit Asphalt ausgebaut werden. In der Wittstocker Allee ist eine 6,5 Meter breite Fahrbahn geplant, am Rand mit einem Parkstreifen für Autos, so der Platz reicht. Rechts und links der Straße wird es einen breiten, leicht erhöhten Radweg und einen separaten Gehweg geben.

Der sogenannte Rosenplatz am Schlossgarten wird zum richtigen Kreisverkehr umgebaut, mit 26 Metern Durchmesser allerdings ein eher kleiner.

Auch die marode Steinstraße soll endlich saniert werden. Statt der Pflastersteine bekommt sie eine Fahrbahn aus Asphalt mit separaten Rad- und Gehwegen zu beiden Seiten. Die alten Bäume sollen bleiben. Quelle: Henry Mundt

In der Straße des Friedens sind ebenfalls Parkplätze am Fahrbahnrand vorgesehen. Dort verlaufen Rad- und Gehwege durch die großen Bäume von der Fahrbahn getrennt.

Ab dem Bahnübergang in der Karl-Marx-Straße soll der Radweg dann nicht mehr etwas erhöht neben der Fahrbahn weiterführen, sondern auf einer Ebene mit den Autos, wenn auch farblich getrennt.

Zwischen Stadtgarten und dem Bahnhof Rheinberger Tor haben die Planer eine lange Insel in der Mitte der Fahrbahn vorgesehen, ähnlich der vor den Ruppiner Kliniken. Sie soll es für Fußgänger deutlich sicherere machen, die breite Straße zu überqueren. Das dürfte noch wichtiger werden, wenn tatsächlich die bisherigen Parkplätze am Bahnhof in die Ernst-Toller-Straße verlegt werden, wie es das Neuruppiner Bauamt vorschlägt.

Wo die Ernst-Toller-Straße und die Zufahrt zum Seetorviertel von der Steinstraße abzweigen, ist vor dem Neuruppiner Seedamm ein weiterer Kreisverkehr geplant. Quelle: Henry Mundt

In der Steinstraße reicht der Platz nicht, um einen separaten Radweg zu bauen, sagt der Planer Schmökel. Dort wird deshalb ein knapp 1,5 Meter breiter Sicherheitsstreifen für Radler am Rand der Fahrbahn markiert. Die Fläche für Autos wird dadurch so schmal, dass sich nur zwei Pkw problemlos begegnen können. Sind die Fahrzeuge breiter, müssen sie teilweise auf den Radstreifen ausweichen.

Die Pläne des Landes enden kurz hinter dem Beginn des Seedamms. Dass es für Radler dort sehr schwer ist, sei auch beim Landesbetrieb klar, räumte Frank Schmidt ein. Doch wie Radfahrer künftig sicher über den Seedamm geführt werden sollen, sei noch offen.

Olaf Kuball wohnt in der Straße des Friedens und war zunächst erleichtert, als er die Pläne hörte. Der miserable Zustand der zerfahrenen Pflasterstraße ist für ihn kaum noch zu ertragen: „Ganz toll, dass es endlich vorwärtsgeht.“

Der Bereich am Rheinsberger Tor soll völlig neu gestaltet werden. In der Mitte der Straße ist eine lange Verkehrsinsel geplant, rechts und links soll es mehr Raum für Radfahrer geben. Aus dem Parkplatz am Bahnhof soll ein Busbahnhof mit Fahrradstellplätzen werden. Autos sollen nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung in der sanierten Ernst-Toller-Straße parken. Quelle: Henry Mundt

Überhaupt nicht begeistert ist er aber von den Ideen der Stadt für einen Umbau des Rheinsberger Tors. Dort sollen die Parkplätze verschwinden und die nahe Ernst-Toller-Straße verlegt werden. So entsteht Platz für einen neuen Busbahnhof und Stellplätze für Radfahrer.

Umfragen hätte gezeigt, dass die große Mehrheit der Fahrgäste den Bahnhof schon heute mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Bus erreichen. Auch bei der Einwohnerversammlung am Dienstagabend kam nur etwa jeder fünfte mit dem eigenen Auto.

Grundsätzlich fanden die meisten Neuruppiner die Pläne der Stadt für einen Umbau am Rheinsberger Tor zugunsten von Bussen und Radfahrern gut, wie eine spontane Umfrage bei der Einwohnerversammlung ergab. Nur im Detail haperte es für viele noch.

Der Anwohner Olaf Kuball ist von den Plänen der Stadt für den Umbau des Rheinsberger Tor nicht überzeugt. Eine neue Bushaltestelle vor seiner Haustür lehnt er ab, weil er Müll und neuen Lärm befürchtet. Auch einige andere Neuruppiner sahen die Ideen aus dem Rathaus skeptisch. Quelle: Henry Mundt

Olaf Kuball lehnt zum Beispiel ab, dass die Bushaltestelle für den Bahnhof vor sein Haus in der Straße des Friedens verlegt wird. „So etwas gehört in den öffentlichen Raum“, sagt er und fürchtet Lärm und Müll. Krohns Argument, dass die Straße dort öffentlich sei, lässt er nicht gelten.

Etwa 60 Neuruppiner fanden mit den Corona-Abstandsregeln Platz im Kulturhaus. Die Stadtverwaltung hatte deshalb organisiert, dass die gesamte Veranstaltung live ins Internet übertragen wurde.

Von Reyk Grunow