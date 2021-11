Neuruppin

Baumhäuser sind eine tolle Sache für Kids und Jugendliche. Erst recht, wenn die Bäume mitten im See wachsen. Nein, das ist kein Hochwasser-Szenario – sondern eine Vision des Wohnens. Emilia Herzberg, Zwölftklässlerin am Neuruppiner Oberstufenzentrum, würde gern so wohnen, wie ihr fröhliches Bild zeigt.

Baumhäuser mag Emilia Herzberg, Klasse 12 am OSZ. Quelle: Regine Buddeke

Emilia ist nur eine von insgesamt 160 Schülern – aus Neuruppin, Wittstock und Kyritz – die sich am Zeichenwettbewerb „Am Wasser gebaut“ beteiligt haben. 60 Arbeiten sind seit vergangener Woche in der Neuruppiner Galerie am Bollwerk zu sehen.

Schüler aus Wittstock, Kyritz und Neuruppin haben mitgemacht

„Die Schüler haben sich für das Thema mit dem Bewohner der Gildenhall-Freilandsiedlung Adolf Meyer beschäftigt – der war ja Architekt“, erklärt Hendrik Schink vom Verein Gildenhall Horizonte die Idee hinter dem Wettbewerb. Denn in diesem Jahr wird 100 Jahre Gildenhall gefeiert. „Am Wasser gebaut“ bezieht sich auf das Haus am See, das heute den Gildenhaller Hort beherbergt.

Gläserne Telefonzelle oder Aquarium zum Wohnen? Maxi Grieger, Klasse 12 am OSZ, hat es gemalt. Quelle: Regine Buddeke

„Das Haus war in der Werkgemeinschaft damals die Präsentationsfläche für alle Gildenhaller Gewerke – eine Art Show-Room“, erklärt Schink. Das Haus – damals ein hochmoderner Bau und noch heute eine Perle der Architektur – ist von Adolf Meyer konzipiert worden, der auch enger Freund und rechte Hand des berühmten Walter Gropius war

160 Arbeiten – davon 80 für die Wanderausstellung ausgewählt

Für die 60 Arbeiten in der Galerie am Bollwerk musste die aktuelle Schinkel-Ausstellung ein bisschen zusammenrücken. Hendrik Schink sieht das eher als Bereicherung: Bei Schinkel geht es ja schließlich auch um Architektur – die feiern wir jetzt hier ordentlich ab. “, sagt er.

Farbenfrohes Bild (Ausschnitt) von Anna-Lena Babies, Klasse 8, Wittstock. Quelle: Regine Buddeke

Immerhin sei der Gildenhall-Bewohner Otto Bartning ein Urenkel des preußischen Baumeisters Schinkel. Galerie-Vereinsvorstand Matthias Zagon Hohl-Stein hat Schink den Gefallen gern getan, versteht sich die Galerie doch durchaus auch als Förderstätte des künstlerischen Nachwuchses.

Vision: Wohnen am Wasser – derzeit in der Neuruppiner Galerie am Bollwerk

Der hat aus dem Vollen geschöpft: „Wir haben das Thema sehr offen gelassen“, sagt Schink. Wichtig sei nur, wie die Jugendlichen ihre Visionen vom Wohnen zu Papier bringen: „Wie will ich in Zukunft leben – am, auf über oder unter Wasser“, fasst Schink zusammen.

Bild von Rouven Köhn, Klasse 11, Wittstock. Quelle: Regine Buddeke

Auch bei der Technik war vieles erlaubt. Entsprechend vielgestaltig sind die eingereichten Arbeiten, die in den jeweiligen Kunstkursen entstanden. Hendrik Schink, selbst Kunstpädagoge an der Neuruppiner Jugendkunstschule, hat beim Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin, beim Städtischen Gymnasium Wittstock und beim Jahn-Gymnasium Kyritz angefragt. Die dortigen Kunstlehrer musste er nicht lange überreden. Und die sind, wie es scheint, bei ihren Schüler auch offene Türen eingerannt.

Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen, 3D-Zeichnungen

Man kann nur staunen, wie ungewöhnlich die Bleistift- und Tuschezeichnungen, Aquarelle und Gouachen sind. Selbst trigonometrisch-perspektivische Modellzeichnungen gibt es, bei denen man sowohl die Außenwände sieht aber auch von oben hineinschauen kann.

Bild von Tim Grahlmann, Klasse 11, Wittstocker Gymnasium. Quelle: Regine Buddeke

Das futuristisch anmutende Gebäude von Emilia Kannenberg (Kyritz) schwimmt direkt über dem Grund des Sees – die untere Etage ist verglast und gewährt Unterwasserblick, die obere Etage befindet sich über Wasser. Eine Rutsche vom Dach und eine Schwimmleiter sind nette Extras.

Emilia Kannenbergs schwimmendes haus. Quelle: Regine Buddeke

Mia-Emilie Hackers Traumhaus sieht wie ein ganz normales Zweifamilienhaus aus – wäre da nicht der Leuchtturm direkt daneben und der ganz und gar ungewöhnliche Baugrund: Haus und Turm nämlich hat die Siebtklässlerin aus Wittstock einer Riesenschildkröte auf den Rücken gesetzt, die munter durchs Wasser schwimmt.

Coole Idee: Mia-Emilie Hackers Traumhaus Quelle: Regine Buddeke

Corona mit Lockdown und Homeschooling habe das Gemeinschaftsprojekt ein wenig erschwert, sagt Hendrik Schink. „Die erste Schulung fand virtuell statt“, sagt er. Insgesamt habe es aber dann so erfreulich viele Einreichungen gegeben, dass Schink und je ein Kunstlehrer der beteiligten Schule eine Jury bilden mussten, um 80 Arbeiten auszuwählen. 60 davon passen nur in die Galerie am Bollwerk.

Wer möchte hier nicht leben? Ein tolles Bild von Ida-Marie Krutz, Klasse 10, Wittstock Quelle: Regine Buddeke

Aber auch die anderen Arbeiten werden noch gezeigt – Anfang Dezember wandert die Ausstellung in die Wittstocker Bischofsburg, wo dann alle Wittstocker Arbeiten nebst ein paar anderen gezeigt werden und Mitte Dezember ins Wegemuseum Wusterhausen – dort werden dann vorzugsweise die Kyritzer Gymnasiasten ausgestellt und mit einigen anderen Zeichnungen komplettiert. Schink ist froh, „so tolle Lokalitäten dafür bekommen zu haben.“

„Nun hoffen wir, dass wir zeitnah eine Vernissage gemeinsam mit den OSZ-Schülern auf die Beine kriegen – Monika Meichsner hat schon ein tolles Programm vorbereitet“, so Schink. Auch in Wittstock und Wusterhausen ist eine solche geplant – dann jeweils mit den Schülern von dort. Preise gibt es auch: „Wir wollen zuerst eine Gewinnerschule küren“, erklärt Schink. Und sich dann anders entschieden: „Jede Schule bekommt einen Preis: 80 professionelle Bilderrahmen – das kommt dem Kunstunterricht zugute.“

Von Regine Buddeke