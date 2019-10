Neuruppin

Da staunten Autofahrer nicht schlecht: Seit Freitag ist die Ampelanlage an der Autobahnbrücke an der Abfahrt Neuruppin Süd wieder in Betrieb. Damit sei man dem „dringenden Wunsch“ der Polizei nachgekommen, sagte am Montag Mathias Wittmoser, der Chef des Verkehrsamtes in der Kreisverwaltung in Neuruppin.

