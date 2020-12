Amt Temnitz

Am Silvesterabend sind in der Nähe von Neuruppin vier Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtet, war ein 35 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in Amt Temnitz ( Ostprignitz-Ruppin) aus unbekannten Gründen rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Funkmast und eine Hauswand gefahren.

Nähere Informationen zu den verletzten Mitfahrern lagen zunächst nicht vor. Die vier Schwerverletzten seien mit Hubschraubern nach Berlin beziehungsweise im Rettungswagen nach Neuruppin gebracht worden, um dort behandelt zu werden, hieß es von der Feuerwehr. Auf Fotos war der zerstörte Frontbereich des Wagens zu sehen.

Von RND/dpa