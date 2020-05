Amt Temnitz und Weinhaus Neuruppin präsentieren Wein

Walsleben

Das Experiment dauerte nur wenige Jahre. 1231 erwarb das Kloster Dünamünde aus Riga Ländereien in der heutigen Gemeinde Temnitzquell und baut dort Wein an. Doch der trockene Boden eignete sich nicht für die Reben. Die Klosterbrüder gaben den Weinanbau wieder auf.

Gemeinsam mit dem Weinhaus Neuruppin hat das Amt Temnitz zwei Weine abfüllen lassen, die an eben diese Geschichte erinnern. Die Weine „Temnitzer Sommer“ erzählen auf ihrem Etikett, wie der Wein an die Temnitz kam und werben zugleich für die Region – harmonisch trocken der Rotwein, fruchtig der Weißwein.

Weine, die Geschichte erzählen: „Temnitzer Sommer“. Quelle: Frauke Herweg

Anfang des Jahres hatte Yvonne Krause, die Inhaberin des Weinhauses Neuruppin, den Temnitzer Sommer bei einem Weingut in Rheinhessen in Auftrag gegeben. „Der Winzer hat unsere Ideen sehr gut umgesetzt“, sagt Krause. Mit beiden Weinen hofft Krause, den Geschmack ihrer Kunden zu treffen. Der Rotwein für einen Sommer an der Temnitz ist ein Cuvée aus Spätburgunder- und Cabernettrauben. Im Weißwein schmeckt der Kenner Aromen von Muskateller, Kerner, Scheurebe und Chardonnay.

Nach dem Temnitzer Freilandschwein, dem Temnitzer Kräuterlikör und dem Temnitzer Heide-Lauf sei der „Temnitzer Sommer“ ein weiteres Produkt, mit dem die Region noch besser präsentiert werden solle, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse. Beide Weine sind zunächst nur im Weinhaus zu haben. Möglicherweise auch beim Theatersommer Netzeband. Das Flaschenetikett zumindest wirbt dafür - „Passt gut zu Kunst & Kultur“, behauptet es.

Von Frauke Herweg