Von Wusterhausen bis zum Tornowsee bei Neuruppin: Das Amt Temnitz will einen alten Fontane-Wanderweg neu ausschildern lassen. Zum 125. Todestag Theodor Fontanes im kommenden Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

