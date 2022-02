Neuruppin/Wittstock

Abwesenheit schützt nicht unbedingt vor Strafe. Diese Erfahrung macht nun ein 35-jähriger Angeklagter aus Magdeburg. Er hätte sich am Dienstagvormittag in eigener Sache vor dem Neuruppiner Amtsgericht einfinden müssen.

Angeklagter erschien nicht vor dem Neuruppiner Amtsgericht

Wer trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht kam, war der Angeklagte, der sich unter anderem wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor dem Schöffengericht hätte verantworten sollen.

Sein Verteidiger war da, genau wie alle anderen Prozessbeteiligten: Nur der 35-Jährige fehlte und konnte von seinem Verteidiger auch nicht erreicht werden. Um seiner habhaft zu werden, hätte das Gericht einen Haftbefehl erlassen oder die polizeiliche Vorführung des Mannes anordnen können.

Doch stattdessen machte das Gericht kurzen Prozess: Es setzte die Hauptverhandlung aus und erließ auf Antrag des Staatsanwaltes einen Strafbefehl. In diesem ist eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten festgesetzt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss der 35-jährige Angeklagte100 Sozialstunden ableisten.

Gericht verurteilte abwesenden Angeklagten im Strafbefehlsverfahren

Dieses Verfahren ist nur möglich, wenn es sich bei den angeklagten Taten um Vergehen und kein Verbrechen handelt wie im vorliegenden Fall. Der Angeklagte soll sich am späten Abend des 20. November 2019 in das Gebäude der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in Wittstock begeben und dort ein Fenster eingeschlagen haben. Durch das Fenster soll er in das Gebäude gelangt sein, wo er Geld stehlen wollte, was er aber nicht fand.

Er wurde gleich nach dem versuchten Einbruch von der Polizei gestellt und im Streifenwagen von Wittstock zur Polizeiinspektion nach Neuruppin gebracht. Was ihm offensichtlich nicht gefiel: Er soll während der Fahrt mit den Füßen und dem Oberkörper in Richtung eines Beamten gestoßen und die anwesenden Polizisten massiv beleidigt haben.

Angeklagter soll Polizeibeamte heftig beleidigt haben

Außerdem wurde dem Mitdreißiger noch eine Strafvereitelung zur Last gelegt. Er soll sich Anfang November 2019 in einer Wittstocker Wohnung aufgehalten haben, als dort eine polizeiliche Durchsuchung stattfand. Bei dieser Maßnahme entdeckten die Beamten Drogen in Form von Amphetamin, das, wie der Angeklagte wahrheitswidrig gegenüber der Polizei angab, ihm gehören sollte. Damit wollte er erreichen, dass die eigentlichen Besitzer nicht strafrechtlich verfolgt würden.

Sein angestrebtes Ziel erreichte er nicht durch die Selbstbezichtigung. Die Versuche, die beiden anderen aus der Sache herauszuhalten, misslangen. Dafür klagte die Staatsanwaltschaft ihn an. Dieses Verfahren wurde jedoch am Dienstag im Hinblick auf die anderen Vorwürfe vorläufig eingestellt.

Schöffengericht machte kurzen Prozess

Was blieb, waren der Einbruch und der Widerstand gegen die Polizeibeamten, die nun im Strafbefehlsverfahren abgehandelt wurde. Dabei kommt es zu einer Verurteilung ohne eine mündliche Hauptverhandlung. Der sich der Angeklagte ja durch Abwesenheit entzogen hat.

Ausreichend ist, wenn ein hinreichender Tatverdacht gegeben ist. Der lag gegen den Angeklagten mit der Anklage vor. Für ein Strafbefehlsverfahren gibt es gesetzliche Voraussetzungen. So kann auf eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr nur dann entschieden werden, wenn der Angeklagte einen Verteidiger hat und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. So wie im vorliegenden Fall.

Von Dagmar Simons