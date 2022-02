Neuruppin

Der 68-Jährige war mit seinen Gedanken bereits beim bevorstehenden Wochenende, als er im April 2021 sein Auto aufschließen wollte. Da stieß ihn, wie sich der Rentner erinnern konnte, von hinten jemand an und forderte Geld, sonst bringe er ihn um.

Geld oder Leben

Das war ein 35-jähriger Neuruppiner, der sich für diese und eine weitere Tat von Dezember 2020 am Donnerstag vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten musste. Dafür verurteilte ihn das Schöffengericht nun zu zwei Gesamtstrafen von einmal fünf und einmal elf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden.

„Ich war voll und hatte kein Geld. Es war eine blöde Idee“, zeigte sich der Angeklagte einsichtig. Er war an jenem Abend erst bei seiner Mutter, die ihn, betrunken wie er war, nicht aufnehmen wollte. „Ich kenne halb Neuruppin und keiner half mir. Ich war angefressen.“ In dieser Gemütsverfassung traf er auf den Rentner.

„Da musste ich 68 Jahre alt werden, um mit dem Tod bedroht zu werden“, zeigte sich der Zeuge noch heute beeindruckt. Konfrontiert mit dem sichtlich alkoholisierten Angeklagten, habe er sich erst einmal dumm gestellt, um Zeit zu gewinnen.

Angeklagter trinkt seit Kindertagen

Ihm kam ein junger Mann zu Hilfe. Sie beide hätten schnell gemerkt, dass für sie keine Gefahr durch den Angeklagten bestand. Sie hätten ihn in ein Gespräch verwickelt, ihm Hilfe angeboten, die er aber abgelehnt habe mit den Worten, ihm sei nicht zu helfen.

Der junge Mann habe ihm sogar etwas leid getan, sagte der Zeuge. Der Angeklagte habe sich, bevor er das Weite suchte, sogar bei ihnen entschuldigt. Ein Atemalkoholtest kurz danach ergab einen Wert von knapp drei Promille.

Weniger aufschlussreich waren die nächsten Zeugen, Mutter und Sohn. Deren Wohnung soll der Angeklagte im Dezember 2020 einfach betreten haben auf der Suche nach dem Sohn.

Das hat seine Mutter bei der Polizei angezeigt. Vor Gericht bestand sie darauf, dass der Angeklagte nur vor, aber nicht in ihrer Wohnung gewesen sei. Auch ihr Sohn tat sich, wie die Richterin sagte, schwer mit der Erinnerung.

Im Suff zugeschlagen

Dabei hat der Angeklagte ihn auf offener Straße geschlagen. Davon wisse er nichts, war die erste Reaktion des Opfers. „Sie haben ihn aber angezeigt“, hielt ihm die Richterin vor. Zögerlich räumte er ein, dass der Angeklagte ihn geschlagen habe. Warum? Er soll den Angeklagten als „Hurensohn“ beschimpft haben, was dieser als Beleidigung seiner Mutter aufgefasst habe. So etwas würde er nie sagen, bestritt er energisch.

Ohne Alkohol wäre es nie zu solchen Taten gekommen. Das weiß der Angeklagte, der das erste Mal mit fünf Jahren getrunken hat. „Es sind desolate Familienverhältnisse, in denen er aufgewachsen ist“, sagte die Richterin.

Die er wohl nicht ausgehalten hat und freiwillig mit neun Jahren in ein Heim gegangen ist. Von dort aus war er zwei Jahre in Frankreich. Als er mit 14 Jahren wieder zurück kam, besuchte er keine Schule mehr. Was wohl nicht auffiel. „Man steht fassungslos da“, sagte die Richterin.

Sechs Promille als Höchstwert einer Alkoholkarriere

Was folgte, war ein Leben auf der Straße mit viel Alkohol. In seinen Hochzeiten trank er täglich drei bis vier Flaschen Whisky. Sein höchster Alkoholwert lag bei sechs Promille. Um Alkohol ging es auch überwiegend bei seinen Vorstrafen. Im wesentlichen hat er Hochprozentiges und Lebensmittel gestohlen.

Nun soll damit Schluss sein. Der 35-Jährige hat eine Entgiftung hinter sich und strebt nun eine Langzeittherapie an. Er sei auf einem guten Weg, befand die Richterin. Ihn ins Gefängnis zu stecken, sei sicherlich nicht die geeignete Maßnahme. Nun liegt es am Angeklagten, sich zu bewähren.

Von Dagmar Simons