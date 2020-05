Neuruppin

Es war hart. Nur drei Tage vor der absoluten Kontaktsperre wegen Corona kam Jörg Komarowskis Schwiegervater in ein Seniorenheim. „Wir hatten großes Glück, dass es noch geklappt hat“, sagt der Neuruppiner. Und unglaubliches Pech aus seiner Sicht, dass die Familie den 75-Jährigen nach dem Umzug Mitte März nicht weiter begleiten durfte. Zumal seine Frau kurz zuvor gestorben war. „Es war schwer, dass wir diese Zeit nicht gemeinsam überstehen durften.“

Es sei gewissermaßen ein Loslassen ins Ungewisse gewesen. Und in die Isolation von der Familie. Denn wegen Corona durften Angehörige seit März und bis vor ein paar Tagen ihre Liebsten in Pflege- und Seniorenhäusern nicht besuchen. „Wir haben meinen Schwiegervater danach wochenlang nicht gesehen. Ich habe mich dabei sehr unwohl gefühlt.“

Gespräche halfen, Besuchsverbot zu überstehen

Immerhin sei nach einiger Zeit der telefonische Kontakt möglich gewesen, später auch Treffen über den Zaun – die Abschottung von der Familie damit ein bisschen aufgebrochen. „Als mein Schwiegervater mir bei unserem ersten Telefongespräch dann sagte: ,Ich kann nicht klagen, mir geht’s sehr gut hier’, da ist mir ein Riesenstein vom Herzen runtergeplumpst.“

Auch, dass er direkt das Pflegepersonal seiner Station sprechen konnte, half, die kontaktarme Zeit zu überstehen. Zumal die Angehörigen dort das Gefühl bekamen, dass ihre Nachfragen willkommen und kein Störfaktor sind.

Kontaktsperre gut für die Sicherheit

„Die Kontaktsperre war für uns schlimm, für das Heim aber richtig“, resümiert Komarowski die Einschränkungen. Und innerhalb seiner Familie haben alle Verständnis dafür gehabt – selbst, wenn es schwer fiel, den Vater, Schwiegervater oder Bruder allein lassen zu müssen. Auch, weil sie das Gefühl hatten, dass der 75-Jährige dadurch relativ sicher vor der grassierenden Krankheit ist.

Dennoch: Als das ASB-Seniorenhaus am Fontaneplatz am Sonnabend sich mit der Nachricht meldete, dass nun wieder eingeschränkter Besuch möglich ist, haben sich alle unglaublich gefreut, berichtet der Neuruppiner. Und gleich mehrere Stippvisiten auf die erste Woche verteilt. Denn es ist immer noch so, dass jeder Bewohner Besuch nur einmal am Tag von einer Person für eine Stunde empfangen darf. Und auch das nur gut über den Tag verteilt.

Erstaunt über plötzliche Lockerungen

Diese Vorsichtsmaßnahme findet Komarowski richtig. Er war erstaunt, dass jetzt plötzlich schon so viel möglich ist. „Aber es wäre verkehrt, wenn jetzt plötzlich 60 Leute dort auf einmal reinstürmen dürften.“ Die Heime und die Angehörigen sollten umsichtig mit den Lockerungen starten, meint er. Auch um das Pflegepersonal zu schützen, das die Krise unter so schweren Bedingungen so „wunderbar gemeistert“ habe. Und jetzt immer noch dringend gebraucht werde.

Angela Brunnemann vom Neuruppiner ASB-Seniorenhaus am Schulplatz und ihr Team haben alles liegen und stehen gelassen, um Angehörige sofort über Lockerungen zu unterrichten. Quelle: Henry Mundt

Angela Brunnemann hat sich mit ihrem Team ebenfalls sehr darüber gefreut, dass ihre Bewohner nun Besuch bekommen dürfen. „Es war eine harte Zeit für sie und ihre Verwandten“, sagt die stellvertretende Einrichtungsleiterin des ASB-Seniorenhauses am Schulplatz.

Deswegen haben sie und ihre Mitarbeiter auch alles stehen und liegen lassen, um so schnell wie möglich alle über die Lockerungen zu informieren. Am Freitagnachmittag vergangener Woche hat die Nachricht erst die Einrichtung erreicht. Am Tag darauf – da ist das strikte Besuchsverbot bereits gefallen – riefen sie schon die Angehörigen an. Ihr Appell dabei: Trotz des neuen Besuchsrechts, vorsichtig zu bleiben.

Temperatur messen am Eingang ist Pflicht

Genauso agiert auch die Einrichtung. So müssen sich die Gäste, die frei von Krankheitssymptomen sein müssen, dort im Vorfeld telefonisch einen Termin für ihren Besuch holen. Sie werden einzeln eingelassen und müssen eine Selbstauskunft ausfüllen. Am Eingang messen Mitarbeiter kontaktlos die Temperatur der Gäste. Und sie händigen ihnen Mundschutz aus. „Wir wollen nicht, dass hier jemand mit zehnmal getragenen Masken unterwegs ist“, erklärt Brunnemann.

Am Ende bleibe die Öffnung trotzdem ein Risiko, dass Corona in die Pflege- und Seniorenhäuser eingeschleppt wird. „Da muss jeder selbst überlegen, ob er das eingehen will.“

„Alle Pflegekräfte sind erschöpft“

Für das Seniorenhaus bedeutet Corona auch ohne Infektionen im Haus eine Herausforderung. Immer auf Abstand und mit Mundschutz zu arbeiten, immer und immer wieder zu erklären, warum es Einschränkungen gibt und warum die Liebsten nicht vorbeikommen dürfen, sei für die Pflegekräfte sehr kräftezehrend. „Inzwischen sind alle sehr erschöpft“, berichtet die Vize-Einrichtungsleiterin. Eine kleine Anerkennung täte ihnen gut. „Es geht nicht um riesig viel Geld, sondern um die Geste.“

Diese habe es aber in den vergangenen Wochen auch schon gegeben. So brachten die Frauen vom Lions-Club Blumen und Geschenke vorbei, nähte das Montessori-Kinderhaus Masken und will auch noch Beschäftigungsdecken für Demenzkranke anfertigen. „Es ist toll, dass so viele Menschen an uns denken.“

Falls jemand Stoffe, Reißverschlüsse oder ähnliche Utensilien für die Decken spenden möchte, der kann sich im ASB-Seniorenhaus am Schulplatz melden unter: 03391/45030.

