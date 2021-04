Neuruppin

Die drei Gefängnisinsassen hatten ihren Mithäftling Christian S. in der Justizvollzugsanstalt Wulkow auf dem Kieker. Sie machten ihm das Leben hinter Gittern schwer.

Mithäftling wurde schikaniert

Am 23. Oktober 2015 nahmen sie ihn besonders in die Mangel, drückten ihn gegen die Wand und verlangten wie so oft Kaffee und Tabak von ihm. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, trat einer dem eingeschüchterten Christian S. mit Arbeitsschuhen fest auf den Fuß: Sie drohten ihm mit Ärger, wenn er das Geschehene melden würde.

Am Donnerstag musste sich Patrick S. dafür vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Die Richter verurteilten den fünffachen Vater wegen versuchter gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Wegen der überlangen Verfahrensdauer gelten zwei Monate als vollstreckt.

Trio machte Gefangenem das Leben schwer

Bereits im Dezember war sein Mithäftling Matthias S. wegen dieser Tat zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Auch er hatte, wie nun der vielfach vorbestrafte Patrick S., den Vorwurf bestritten. Patrick S. sagte, Christian S. sei ihnen allen „auf den Sack“ gegangen. Er habe von der Sache nichts mitgekriegt. Und überhaupt: „Gucken Sie mich und ihn an. Wie sollte ich ihn festhalten“, fragte der lange, aber sehr schlanke Angeklagte. Alles, was Christian S. sage, sei gelogen.

Warum sollte Christian S. ihn belasten, wollte die Richterin wissen. Wer im Gefängnis jemanden anscheiße, so Patrick S., käme in den offenen Vollzug. Das habe Christian S. mit allen Mitteln gewollt – und letztlich auch erreicht.

Er habe seine Verletzung und die Erpressungsversuche vorgespiegelt, sagte der Verteidiger von Patrick S. Nur Christian S. behaupte das, die anderen würden den Vorwurf bestreiten. Sein Mandant sehe sich zu Unrecht beschuldigt. Er hätte sich, wie der 30-Jährige sagte, jederzeit selbst Kaffee und Tabak besorgen können.

Zeuge als „Anscheißer“ beschimpft

Das hat er aber, wie Christian S. glaubhaft vor Gericht schilderte, von ihm gefordert. Bereits im Vorfeld habe es immer wieder Zwischenfälle mit dem Angeklagten und den beiden anderen gegeben. Erst hätten sie ihn nur mit Worten gepiesackt, weil er angeblich ein „Anscheißer“ sei. Dabei habe er immer den Mund gehalten.

Dann hätte er ihnen Kaffee und Tabak besorgen müssen, bis zu jenem Oktobertag. Er konnte nicht mehr liefern, weil er dem Vollzugsbeamten nicht erklären konnte, warum er als Teetrinker und Nichtraucher auf seiner Einkaufsliste Kaffee und Tabak stehen hatte.

Ein Beamter habe ihn darauf angesprochen und ihn aufgefordert, ihm zu sagen, wer ihn erpresse. Das tat Christian S. allerdings erst, als seine Fußverletzung dem Personal auffiel.

Zeuge ist nicht derjenige, der sich wehrt

Wie Christian S. sagte, habe es von Hafthaus zu Hafthaus die Runde gemacht: „Der Dicke hat uns angeschissen.“ Wie sich der 38-jährige Erzieher selbst beschrieb, sei er nicht der Typ, der zurückschlage. Er sei von Anfang an eingeschüchtert gewesen. Komme einer neu ins Gefängnis, heiße es: „Da kommt Frischfleisch.“ Die drei hätten genau gewusst, dass sie es mit ihm hätten machen können.

„Ja, wir glauben Christian S. Er hat eine runde Geschichte erzählt, die stimmig ist und zu seinen Verletzungen damals passt“, sagte die Vorsitzende Richterin. Bis August 2022 muss Patrick S. noch eine andere Strafe absitzen, nun kommt diese noch dazu.

Von Dagmar Simons