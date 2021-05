Neuruppin

Es war dunkel. Und es war kalt, erinnerte sich ein Polizeibeamter an den 28. November vor zwei Jahren. Am frühen Abend stand ein Großaufgebot der Polizei an der Wittstocker Allee in Neuruppin, um dort Haus und Grundstück zu durchsuchen. In einer offenen Garage fanden Beamte in einer Gefriertruhe in einem roten Stoffbeutel ein Kilogramm Amphetaminpaste, in einer Mülltonne unter Holzspänen eine funktionsfähige Pistole.

Schweigsamer Angeklagter

Wegen Drogenhandels mit Waffen muss sich der 29-jährige Theo M. seit dem 6. Mai vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen.

Ein 43-jähriger Beamter schilderte den Einsatz, der aus seiner Sicht nicht ungewöhnlich war, obwohl das SEK mit dabei war. Er habe die Kollegen eingewiesen, dann mit Theo M. und seinem Vater gesprochen und ihnen die Maßnahme erklärt. „Es sollte ja nicht eskalieren.“ Das tat es auch nicht. „Es ging relativ gut vonstatten.“

Er klärte die beiden darüber auf, dass es um Drogen gehe. Theo M. habe freiwillig mitgemacht, Kleinkram herausgerückt und 1290 Euro hinter einem Schrank hervor geholt. Das Geld hätten er und seine Freundin für ein neues Bett gespart. „Haben Sie das geglaubt?“ fragte der Vorsitzende Richter.

Nein, meinte der Beamte, für den die Stückelung des Geldes szenetypisch war. Einen „großen Fund“, nämlich das Kilo Amphetamin entdeckte die Polizei auf dem Außengelände.

Das SEK stand vor der Tür

Für den Beamten machte das offen zugängliche Versteck Sinn für die Arbeitsweise, die ihm in Neuruppin begegnet sei. Seiner beruflichen Erfahrung nach werde so ein Ort als Depot zur Lagerung von Drogen genutzt, wo andere sich dann etwas abholten. Sie hätten in Neuruppin nach und nach etliche Bunker ausgehoben mit Kokain, Amphetamin und Cannabis.

Die Polizei hatte einen Drogenlieferanten im Visier, der sich nach seiner Entlassung aus der Haft schnell in Neuruppin akklimatisiert hätte, wie der Beamte sagte. Dieser Mann, der von der Polizei überwacht wurde, soll den Angeklagten beliefert haben. Dafür sprächen zahlreiche Fahrten mit kurzem Aufenthalt an der Wittstocker Allee. Dass es sich dabei um Drogengeschäfte handelte, war für den Beamten ziemlich klar: „Die Adresse heißt nicht umsonst Chinatown in der Szene.“

Angeklagter schüchtert säumige Zahler ein

Der Beamte sah die Funktion von Theo M. als Depotinhaber und geeigneten Schuldeneintreiber, schon aufgrund seiner Statur. „Wenn Theo kommt, ist klar, Füße stillhalten und schnell zahlen.“

Der Beamte kennt den Angeklagten und seinen Vater seit Jahren. Die beiden seien damals Mitglieder einer Unterstützergruppe für die Rockerbande Hells Angels gewesen. Er habe deshalb beruflich Kontakt zu ihnen gehabt.

Die Polizei ging davon aus, dass die observierte Person Marihuana und Amphetamine an den Angeklagten zum Verkauf geliefert habe, sagte ein andere Beamter. Hellhörig wurde der Verteidiger, als der Ermittler davon sprach, dass Theo M. bereits als Dealer in Erscheinung getreten sei. „Polizeilich“, korrigierte der Verteidiger. Sein Mandant habe wegen Drogendelikten vor dem Neuruppiner Amtsgericht gestanden – und sei freigesprochen worden.

Am Freitag, 21. Mai, wird am Landgericht weiter verhandelt.

Von Dagmar Simons