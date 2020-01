Das dürfte für Diskussionen sorgen: Laut einer Studie soll Neuruppins Busbahnhof an den Bahnhof Rheinsberger Tor ziehen – die mehr als 100 Parkplätze dort würden verschwinden. Das Rathaus sieht darin kein Problem, auch weil in der Ernst-Toller-Straße schon in diesem Jahr neue Stellplätze entstehen.