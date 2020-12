Neuruppin

Silvesternächte bedeuten für die Polizei immer mehr Arbeit, sagt Dörte Röhrs von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. In diesem Jahr rechnen die Beamten aber mit noch viel mehr Einsätzen: Zusätzlich zu den normalen Aufgaben müssen sie auch die Corona-Schutzvorschriften kontrollieren.

Eigentlich wäre das auch Aufgabe der Ordnungsämter. Aber viele Städte und Gemeinden gönnen ihren Mitarbeitern zum Jahreswechsel eine Verschnaufpause. „Wir bauen auf die Vernunft der Neuruppinerinnen und Neuruppiner und erwarten daher eine ruhige Silvesternacht“, sagt etwa Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott.

Landrat, Bürgermeister und Amtsdirektoren haben am Mittwoch angesichts der schnell steigenden Infektionszahlen noch einmal in einer Telefonkonferenz über den Silvesterabend beraten. Sie richten erneut einen eindringlichen gemeinsamen Appell an alle Ostprignitz-Ruppiner: „Zünden Sie im Herzen ein Feuerwerk der Mitmenschlichkeit und der Rücksichtnahme, aber lassen Sie Kracher und Raketen diesmal links liegen“, heißt es darin: „Bleiben Sie zu Hause, um sich und andere zu schützen. Nur durch gemeinsames und solidarisches Handeln kann 2021 wirklich ein schöneres und besseres Jahr für uns alle werden.“

Die Polizei schickt mehr Beamte auf die Straßen

Auch die Polizei hofft, dass sich viele Ruppiner an die Anti-Corona-Regel halten – rechnet aber damit, dass es anders kommen könnte. In der Silvesternacht werden überall in der Direktion Nord mehr Polizisten unterwegs sein. Statt einer arbeiten zwei Schichten gleichzeitig, hinzu kommt Unterstützung der Bereitschaftspolizei. Freie Tage gab es diesmal nicht, manche Beamte mussten sogar vorzeitig den Urlaub abbrechen.

Die Schutzregeln sind zu Silvester ähnlich streng wie an den anderen Tagen, Lockerungen gehen nicht so weit wie zu Weihnachten. „Treffen sind mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich. Dabei werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet“, erklärt Kreissprecher Alexander von Uleniecki die Vorschriften aus der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes. „Außerhalb des privaten Raums ist grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu beachten. Sofern dies nicht möglich ist, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.“

Feuerwerk wird in Ostprignitz-Ruppin nicht generell verboten

Böllern ist zwar erlaubt, aber Feuerwerk darf in diesem Jahr nicht verkauft werden. Auch die Kreisverwaltung bittet alle Ruppiner, auf Raketen und Knaller ganz zu verzichten. Zum einem, weil dabei meist viele Menschen zusammenkommen. Zum anderen weil die Rettungsstelle auch ohne die üblichen Bölleropfer schon mehr als genug zu tun haben. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten längst an der Grenze dessen, was sie leisten können.

Ein Aufenthalt im öffentlichen Raum ist auch an Silvester und an Neujahr nur für Menschen erlaubt die einen triftigen Grunds dafür haben. Dazu zählt auch ein Spaziergang an der frischen Luft. Normalerweise ist das nur in der Zeit von 5 bis 22 Uhr möglich. An Silvester gibt es eine Ausnahme, dann ist ein solcher Spaziergang bis 2 Uhr am Neujahrsmorgen erlaubt, sagt Alexander von Uleniecki.

Anstoßen geht – aber nur im privaten Kreis

Versammlungen sind in Ostprignitz-Ruppin derzeit generell verboten, weil der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz mit 222,5 über der Grenze 200 liegt.

Grundsätzlich ist es möglich, trotz Corona am Neujahrsmorgen mit den Nachbarn mit einem Gläschen Sekt anzustoßen. „Das ist möglich, allerdings nur zu Hause“ so von Uleniecki. Im öffentlichen Raum ist der Konsum von Alkohol den ganzen Tag über untersagt. Das gilt auch zu Silvester.

Von Reyk Grunow