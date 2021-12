Neuruppin

„Viele Menschen fragen uns, ob wir sie impfen können. Die Nachfrage ist da“, sagt Nicole Conrad, Inhaberin der Löwen-Apotheke in Neuruppin. „Aber es ist noch völlig unklar, wie eine mögliche Impfung in der Apotheke ablaufen könnte. Wir wissen zum Beispiel nicht, inwieweit wir die Aufklärungs-Gespräche mit den Menschen führen müssten.“

Die neue Bundesregierung will die Impfquote erhöhen und schnelle Booster-Impfungen möglich machen. Dabei sollen bald auch Apotheken, Tier- und Zahnärzte helfen. Vor Weihnachten sollte es losgehen – so war der Plan. Die neuen Impf-Helfer in Neuruppin zeigen sich aber skeptisch.

Impfen in der Apotheke: Vergütung noch unklar

Laut Apothekerin Nicole Conrad sind noch viele Fragen offen, so ist zum Beispiel die Vergütung für die Impfungen noch nicht festgelegt. „Wir können nicht planen, weil wir nicht wissen, was alles von uns verlangt wird und wie viel wir im Gegenzug dafür bezahlt bekommen.“

Die Pharmazeutin weiß auch um den anspruchsvollen Umgang mit dem Vakzin: „Auch wir müssten dann vorausschauend Termine mit den Menschen machen, damit wir immer genug Impfstoff vorrätig haben oder am Ende nichts übrig ist und dann verfällt. Sich einfach spontan beim Einkaufen eine Spritze geben lassen – das wird es auch bei uns nicht geben.“

Impfen beim Tierarzt: Haftbarkeit ist nicht geklärt

Olivia Morgner betreibt seit 2019 eine Tierarzt-Praxis in Dabergotz. Auch sie sieht mit dem neuen Gesetz noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen, unter denen sie Menschen impfen würde. „Wir wissen zwar, dass allergische Reaktionen auf die Impfung sehr selten sind – aber sie kommen vor. Falls hier wirklich etwas bei einer Impfung passieren sollte, dürfte ich als Veterinärin die Person nicht behandeln. Da geht im Notfall zu viel Zeit verloren.“

Aus einer rein praktischen Perspektive sei Olivia Morgner in der Lage, eine Impfung durchzuführen. Die Räumlichkeiten ihrer Praxis wären geeignet. Auch das Vertrauen ihrer Kunden hätte sie. Jedoch wären ihr der Vorgang juristisch zu heikel: „Es ist mir völlig unklar, wie die Haftung im Fall einer Komplikation geregelt ist. Das ist mir persönlich zu unsicher.“

Impfen beim Zahnarzt: Bereitschaft hat nachgelassen

Für den Berufsstand der Zahnmediziner sind die rechtlichen Fragen um die Behandlung von Menschen weniger problematisch. „Wir geben täglich Spritzen in unseren Praxen und können auch mit Notfällen umgehen. Nach einer kurzen Weiterbildung könnten wir direkt loslegen,“ sagt Matthias Richter, Zahnarzt aus Neuruppin,

Dennoch sieht er andere Probleme: „Wir Zahnärzte haben schon früh signalisiert, dass sie sich an den Impfkampagnen beteiligen würden – schon vor dem Gesetzesvorschlag der Politik.“

Diese Bereitschaft bei der Pandemiebekämpfung zu helfen, liege auch am erhöhten Infektionsrisiko für das zahnmedizinische Personal. „Wir müssen seit zwei Jahren den Menschen ohne Maske in den offenen Mund gucken.“ Doch diese anfängliche Bereitschaft hat seitdem wieder deutlich abgenommen.

Corona-Impfung bringt auch viel Bürokratie

„Es wurde erst nach und nach klar, welcher exorbitante logistische Aufwand mit den Impfungen zusammenhängt.“ Vor allem die Dokumentation, die Bestellung von Impfstoffen und die damit verbundene Bürokratie mache das Impfen extrem aufwändig. „Das sollte zentral in einem Impfzentrum geschehen. Das spart einfach extrem viel Arbeit“, sagt Zahnarzt Matthias Richter.

Auch Apothekerin Nicole Conrad sieht die Region ohne die Hilfe neuer Impfangebote gut aufgestellt. „Wir haben viele Ärzte, die gute Arbeit leisten und der erste Anlaufpunkt sein sollten.“ Die Apothekerin sieht zumindest in Neuruppin eher einen Mangel an Impfstoff, als an Möglichkeiten diesen fachgerecht zu verteilen. „Zurzeit können wir den Ärzten nicht die Menge an Vakzin liefern, die sie bestellen. Das scheint mir das dringendste Problem.“

Dennoch will die Nicole Conrad nicht ausschließen, dass auch die Apotheker bei der Bekämpfung der Pandemie in Zukunft mithelfen werden. „Es kann durchaus sein, dass wir den Impfstoff an Mutationen anpassen und dann wieder jeden einzelnen impfen müssen.“ Jedoch sieht sie dieses Engagement auch eher eingebunden in größere Strukturen: „Ich denke aber, das sollte in Impfzentren geschehen, wo dann auch wir Pharmazeuten mithelfen können.“

Diese Strukturen sollten laut Nicole Conrad dann aber dauerhaft erhalten bleiben und nicht bei einem abflachen der Inzidenzen wieder zurückgebaut werden. „In den Räumen unserer Apotheke sehe ich in den nächsten Wochen keine Impfungen.“

