Arbeiten und Wohnen im Schlosspark: In Kränzlin vielleicht bald möglich

Wohnen im Schlosspark – was märchenhaft klingt, könnte in Kränzlin bald möglich sein. Und der Arbeitsplatz? Direkt vor der Haustür – zumindest, wenn es nach dem Bebauungsplan geht, um den es sich am Montagabend im Vereinshaus des SV Blau-Weiß in Darritz drehte.

Dort stimmten die Gemeindevertreter der nordöstlich von Neuruppin gelegenen Gemeinde Märkisch Linden für einen Vorentwurf des Bebauungsplans „Arbeiten und Wohnen im Schlosspark“ ab – alle acht anwesenden Gemeindevertreter votierten für den Beschlussvorschlag. Somit geht das Projekt im schmucken Ortsteil Kränzlin in die nächste Runde.

Neue Phase der Planungen beginnt

Erstmals seit der coronabedingten Zwangspause waren die Gemeindevertreter wieder zusammengekommen. Auch bezüglich des Bebauungsplans „Arbeiten und Wohnen im Schlosspark“ gab es an dem Abend ein Novum: „Das ist das erste Mal, dass Sie die Entwurfsfassung beschließen“, wie Jörg Lewin vom Neuruppiner Büro Plankontor eingangs sagte. Nur wenig später lag die Abstimmung vor – nun kann eine neue Phase der Planungen eingeleitet werden.

Zwar sei es abhängig vom Erscheinen des nächsten Amtsblatts, so Jörg Lewin, aber etwa ab Juli würden die Unterlagen einen Monat lang öffentlich ausliegen. „Das kann man alles auch im Internet nachlesen und eine Mail schreiben“, so der Planer.

Bürger können Stellungnahme abgeben

Danach würden die Stellungnahmen ausgewertet. „Und wenn alles gut geht, haben wir Anfang nächsten Jahres den Besatzungsbeschluss“, fasste Jörg Lewin zusammen. Stellungnahmen könne jeder abgeben, allerdings spiele bei der Abwägung die persönliche Betroffenheit eine Rolle, so der Planer.

Er gewährte auch Einblicke in die Arbeiten am Projekt. Es sei das „größte Neubaugebiet, das derzeit in der Gemeinde realisiert wird“. Neben Büro-, Ausbildungs- und Seminarräumen sollen auf dem Areal auch Wohngrundstücke entstehen.

Hintergrund ist, dass die von Schlosseigentümer Marcus Schmieke gegründete Gesellschaft „Schlosspark Kränzlin“ die Firmensitze der Timeweaver- und Healy-Gruppe erweitern will.

Unternehmen sollen nach Kränzlin kommen

„Der Eigentümer des Schlosses meldete an, dass seine Firma, die in Teilen bereits im Schloss ist, dorthin verlagert werden soll“, so Jörg Lewin. 2018 – als die Gemeindevertreter von Märkisch Linden der Erarbeitung eines entsprechenden B-Plans zugestimmt hatten – waren bereits neun Unternehmen der Timeweaver- und Healy-Gruppe angesiedelt.

Noch ist das Areal rund um das Kränzliner Herrenhaus Bauland. Quelle: Henry Mundt

Am Standort Kränzlin arbeiteten 20 festangestellte Mitarbeiter, weitere 16 waren in den Außenstellen in Berlin und Neuruppin tätig. Die Mitarbeiter sind Entwickler, Hersteller und Vertreiber alternativmedizinischer Produkte. Geht es nach dem Besitzer, sollen auch die anderen Mitarbeiter in Kränzlin tätig sein – zur Standort­sicherung in Kränzlin.

Herrenhaus hat bewegte Geschichte

Um den Ort für die Mitarbeiter attraktiver zu machen, sollen neben Grünflächen auch Wohnungen sowie acht Einfamilienhausgrundstücke entstehen.

Das Kränzliner Schloss wurde 1818 errichtet. Das knapp 1000 Quadratmeter große und zweigeschossige Gutshaus soll nach den Entwürfen Karl Friedrich Schinkels gebaut worden sein. Auch Fontane soll in dem ehemaligen Herrenhaus der Familie Scherz genächtigt haben.

„Wissenschaft und Spiritualität“ in Kränzlin

Zwischen 1993 und 1997 wurde das Haus komplett saniert. 2006 erregte die Nachricht Aufsehen, dass das in der Pornobranche tätige Unternehmen Hustler Media World das Gutshaus übernehmen wollte, doch die amerikanische Firma sprang kurzfristig ab.

Nachdem das Herrenhaus lange leer stand, entdeckte der Unternehmer Marcus Schmieke das Haus für sich und zog dorthin, auch die von ihm gegründete Veden-Akademie für „Wissenschaft und Spiritualität“ hat dort mittlerweile ihren Sitz.

