Neuruppin

Die Zahl der Arbeitslosen in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz ist laut Arbeitsagentur Neuruppin im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, vor allem durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Die Arbeitslosenquote in Ostprignitz-Ruppin stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent, in der Prignitz um 1,1 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin waren im März 3570 Menschen arbeitslos, 475 mehr als im März 2020. Im Vergleich zum Februar 2021 hat sich die Zahl der Arbeitslosen um 76 reduziert. Damit bezogen im März 2177 Menschen Arbeitslosengeld, 1393 Menschen waren auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Im Bereich Neuruppin gab es im März 1.996 Arbeitslose, in Wittstock 654 und in Kyritz 920.

In der Prignitz sind die Zahlen ebenfalls gestiegen

Auch in der Prignitz stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt waren im März 3133 Menschen in Arbeitslosigkeit, das sind 394 Arbeitslose mehr als im März 2020, aber 54 weniger als im Februar 2021. In der Prignitz bezogen im März 2040 Menschen Arbeitslosengeld, 1093 erhielten Hartz-IV-Leistungen. Im Altkreis Perleberg waren zum 31. März 2213 Menschen ohne Arbeit, im Altkreis Pritzwalk 920.

Grund für die steigende Arbeitslosenzahl sei vor allem die Pandemie. Quelle: Henry Mundt

Die starken Anstiege der Arbeitslosigkeit sind laut Arbeitsagentur auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, die hier in der Region im März 2020 begann.

Grund ist vor allem die Pandemie

„Im Vergleich zum März 2020 sind die Auswirkungen der Pandemie weiterhin sichtbar und der Abbau der seit dem Frühjahr 2020 kontinuierlich gestiegenen Arbeitslosigkeit wird nur langfristig in Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung gelingen“, sagt Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin.

Zudem erschwere die Pandemie die Eintrittsmöglichkeiten für Menschen, die bereits längerfristig ohne Arbeit sind. „Sei es, weil Praktika nicht möglich sind, sei es, weil Arbeitgeber nicht absehen können, wann sie, insbesondere auch im helfenden Bereich, wieder Bedarf haben“, sagt Beate Kostka.

Dennoch gab es auch viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt, wie aus dem Bericht hervorgeht. Im März haben sich im gesamten Agenturbezirk, der die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel und Havelland umfasst, 2587 Menschen neu arbeitslos gemeldet , während 3044 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten.

Von Steve Reutter