Neuruppin: Corona lässt Arbeitslosigkeit sprunghaft ansteigen

Neuruppin

Die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitsagentur Neuruppin ist durch die Coronakrise sprunghaft angestiegen. Aktuell sind in dem Gebiet, das die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel und Havelland umfasst, 17 462 Menschen arbeitslos gemeldet.

Das sind 1705 Arbeitslose mehr als Ende März und 1037 mehr als im April 2019. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,0 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 5,6 Prozent. Damit ist erstmalig nach vielen Jahren ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat zu verzeichnen.

Anzeige

Beate Kostka, Die Chefin der Arbeitsagentur in Neuruppin Quelle: Arbeitsagentur Neuruppin

Weitere MAZ+ Artikel

„Nach historisch niedrigen Arbeitslosenzahlen haben wir aktuell einen Wendepunkt erreicht. Die Corona-Pandemie hat sowohl zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit in allen vier Landkreisen, als auch zu einem sprunghaften Anstieg der Kurzarbeit geführt.

Mit der Nutzung der Kurzarbeit, die seit Jahren hier im Agenturbezirk keine wesentliche Bedeutung hatte, ist Schlimmeres verhindert worden. Damit setzen die Betriebe auch ein Zeichen, ihre Fachkräfte halten zu wollen“ so Beate Kostka, die Chefin der Neuruppiner Arbeitsagentur.

So viele Arbeitslose gibt es derzeit in Prignitz-Ruppin Im Kreis Ostprignitz-Ruppin gab es im April 3429 Arbeitslose, 334 mehr als im März. und 165 mehr als im April 2019. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent. Im Altkreis Neuruppin waren 1977 Erwerbsfähige arbeitslos gemeldet, das sind 217 mehr als im März. Die Quote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Im Altkreis Wittstock betrug die Zahl der Arbeitslosen im April 642, das sind 59 mehr als im März. Die Quote stieg dort um 0,6 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Im Altkreis Kyritz waren im April 810 Menschen arbeitslos, das sind 58 mehr als im März. Die Quote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent Im Landkreis Prignitz gab es im April 3089 Arbeitslose, 350 mehr als im März. Die Quote stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent. Im Altkreis Perleberg waren im April 2195 Menschen arbeitslos gemeldet, 214 mehr als im März. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent. Im Altkreis Pritzwalk betrug die Arbeitslosenzahl im April 894, sie lag um 136 höher als im März. Dort stieg die Arbeitslosenquote um 1,1 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent.

Im Agenturbezirk Neuruppin wurden im April 3075 Anträge auf Kurzarbeit gestellt. Im März waren es 1624. Betroffen von Kurzarbeit sind mit jetzigem Stand 25 002 Beschäftigte in den vier Landkreisen. Im März waren es 16.310 Personen. „Diese Daten sind nicht abschließend“, sagt Beate Kostka. Momentan könne nicht eingeschätzt werden, in welchem Umfang die Krise die Wirtschaft noch trifft.

Trotz Kurzarbeit konnten Entlassungen nicht verhindert werden

Trotz der Möglichkeit von Kurzarbeit konnten in einigen Branchen verstärkte Kündigungen nicht verhindert werden. Dies betrifft vor allem den Einzelhandel, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie den Tourismus. Das sei zu erwarten gewesen, bedauert Beate Kostka. Einen zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften – wenn auch in abgeschwächter Form – gab es i den Bereichen Verkehr, Logistik und Handel – hier etwa der Lebensmittelhandel und der Versandhandel.

Ein Teil der Kurzarbeiter muss mit Grundsicherung aufstocken

Da das Kurzarbeitergeld für Beschäftige ohne Kinder nur 60 Prozent beträgt und bei Betroffenen mit Kindern 67 Prozent, reicht es für viele Betroffene nicht mehr zum Leben. So haben etwa in der Prignitz 85 von Kurzarbeit betroffene zusätzlich Grundsicherung beantragen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Inzwischen hätten auch mehr als 70 Selbstständige in der Prignitz den vereinfachten Antrag auf Grundsicherung gestellt, weil ihnen aufgrund der Beschränkungen die Geschäftsgrundlage weggebrochen ist. „Wir fokussieren uns auf die schnelle und kundenfreundliche Leistungserbringung, um den Menschen in der Region umgehend die notwendige finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen“, sagt Gordon Werber, Geschäftsführer des Jobcenters Prignitz.

Von MAZ-online