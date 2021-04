Archäologen entdecken mittelalterlichen Brunnen in Neuruppin

Neuruppin

Bei den Bauarbeiten in der Neuruppiner Friedrich-Engels-Straße sind Archäologen am Gründonnerstag, 1. April, auf einen mittelalterlichen Brunnen gestoßen. Die Überreste des gut erhaltenen Brunnens stammen vermutlich aus Zeit zwischen 1450 und 1500, schätzt der Grabungsleiter Torsten Trebeß.

Der aus Naturfeldsteinen errichtete Brunnen hat nach Aussage von Trebeß einen Durchmesser von drei Metern und dürfte noch immer über eine Tiefe von bis zu vier Metern verfügen. Für den Archäologen Trebeß selbst stellt dieser Fund eine Besonderheit im Rahmen dieser Bodenuntersuchungen dar, sticht das Bauwerk nicht nur durch seine Größe, sondern eben auch durch sein Alter deutlich gegenüber anderen Funden hervor.

Bei Bauarbeiten in der Friedrich-Engels-Straße in Neuruppin wurde ein mittelalterlicher Brunnen gefunden. Da eine Trinkwasserleitung in 1,50 Meter Tiefe neu verlegt wird, musste der Brunnen ach der Dokumentation mit Sand verfüllt werden. Quelle: Henry Mundt

Das Alter des Brunnens lässt sich vor allem aufgrund der Beschaffenheit des Baumaterials, aber auch durch die beiliegenden Tongefäße bestimmen. Der Fund weist auf eine frühe Besiedlung des Ruppiner Landes hin.

Straßenführung war früher völlig anders

Nur wenige Schritte vom Brunnen entfernt gibt es ein weiteres Zeugnis der Neuruppiner Stadtgeschichte. Dort fanden die Forscher eine etwa zehn Meter breite und gleichfalls mit Feldsteinen errichtete Mauer, die offensichtlich zu einem ehemaligen Wohngebäude gehörte. Anscheinend war die Straßenführung einst völlig anders, denn der damalige Giebel des Hauses zeigte in Richtung der heutigen Karl-Marx Straße und nicht in Richtung Steinstraße, wie es nunmehr der Fall ist.

Überschaubau: Neuruppin vor dem großen Stadtbrand von 1787. Quelle: Peter Lenz

Dieses Haus, so Torsten Trebeß, sei mit großer Sicherheit in der Zeit vor 1750 errichtet worden und dann dem großen Stadtbrand von 1787 zum Opfer gefallen. Das werde an den im umliegenden Erdreich noch deutlich vorhandenen Spuren des großen Feuers deutlich, erklärt der Archäologe. Sowohl im Bereich des Brunnens als auch in der Umgebung kann man noch immer die alten und verkohlten Lehm- und Backsteinreste erkennen.

Trümmer wurden nach dem Brand nicht beräumt

Offenbar hat man seinerzeit den entstandenen Bauschutt nicht wie heute üblich beräumt, sondern einfach mit Erdreich aufgefüllt und verdichtet. Hierzu passen auch die gefundenen Keramik- und Glasscherben.

Die Reste einer Weinflasche mit Glasmarke von 1789. Quelle: Peter Lenz

Bei den Grabungen in der Friedrich-Engels-Straße wurden auch Unmengen an alten Weinflaschen gefunden: Anhand der Glasmarken lässt sich das Alter genau bestimmen. Das heutige Straßenniveau dürfte durch diese Auffüllung etwa 60 Zentimeter höher liegen als vor dem Stadtbrand, schätzt der Experte.

Früher eine reiche Gegend

Unklar ist, ob der mittelalterliche Brunnen zu dem entdeckten Wohnhaus gehörte oder aber ob es sich um ein Bauwerk handelte, das für die Öffentlichkeit zugänglich war. Vermutlich gehörte er zum Gebäude, denn dazu passen vor allem die gefundenen Fragmente aus Meißner Porzellan oder die aus Bronze bestehenden Gürtelschnallen.

Das Stück eines Kachelofens mit dem Monogramm des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I. Quelle: Peter Lenz

Gleichwohl von Reichtum zeugen weitere Kostbarkeiten und das Fragment eines historischen Kachelofens mit dem königlichen Monogramm Friedrich Wilhelm I.

Sowohl der Brunnen als auch das Fundament wurden dokumentiert, gekennzeichnet und anschließend mit Sand verfüllt, damit die neue Trinkwasserleitung verlegt werden kann.

Lesen Sie auch:

Im Sommer sollen die Bauarbeiten in der Friedrich-Engels-Straße abgeschlossen sein, aber Neuruppin sperrt derweil weitere Straßen

Von Peter Lenz