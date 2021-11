Asphalt auf der K 6811 bei Steinberge wird erneuert

Neuruppin

Das Bau- und Umweltamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin will in der Zeit vom 22. bis 26. November die Asphaltdeckschicht der Kreisstraße K 6811 am Abschnitt der Einmündung der L 16 bei Steinberge instand setzen.

Frankendorf und Rägelin in der Zeit der Bauarbeiten nur über L 18 erreichbar.

Am Montag liefen dazu vorbereitende Arbeiten – bevor die Asphaltfräsen zum Einsatz kommen. In der genannten Zeit sind die Ortslagen Frankendorf und Rägelin nur über die L 18 in Rägelin erreichbar. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die Umleitung wird ausgeschildert.

