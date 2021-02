Neuruppin, Rheinsberg, Temnitz, Wittstock und der Kreis Ostprignitz-Ruppin kritisieren in einem Brief an den Bund die Rahmenbedingungen der Suche nach einem Atommüll-Endlager. Die Kommunen, die zu den potenziellen Kandidaten für den Standort gehören, fordern mehr Zeit und Transparenz. Und sie wollen, dass das Land sie unterstützt.