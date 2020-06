Ab Montag, 15. Juni, kehrt auch in die Neuruppiner Kitas so etwas wie Normalität wieder ein. Gleichwohl bittet das Rathaus, die Hygieneregeln zu beachten – aus gutem Grund: In einer Oranienburger Kita zeigten am Donnerstag 27 Kinder und zwei Mitarbeiter Symptome, die auf das Coronavirus hindeuten.