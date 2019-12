Fontane-Fünfteiler: Berauschende Bilder vom Kalksee und vom Stechlin

Neuruppin

Eine der vielleicht amüsantesten Szenen: Drei Männer – Großvater, Vater und Enkel einer Fischerfamilie – sitzen am Ufer des Stechlinsee und teilen sich ein paar frisch geräucherte Maränen. „Was haben wir nur verbrochen, dass es uns so gut geht?“, fragte der eine. Der trockene Humor der Mark.

Für seinen Fünfteiler „Die Entdeckung der Heimat“ reiste ein RBB-Filmteam an Orte, die Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg beschreibt, und traf dort auf Menschen, die heute dort leben. Die ersten beiden Teile – mit wunderbaren Bildern vom Stechlin, Karwe oder dem Kalksee bei Binenwalde – sind am kommenden Dienstag im RBB-Fernsehen zu sehen. Eine Vorabschau präsentierte der Kornspeicher Neumühle bereits am Mittwochabend.

Langjährige Freundschaft

Dass Regisseur Johannes Unger den Kornspeicher für eine Preview aussuchte, ist kein Zufall. Unger und Kornspeicherbesitzer Manfred Neumann kennen sich seit Jahren – seit Unger für die Dokumentation „Ein Sommer in Brandenburg“ mit einem himmelblauen Robur in Neumühle stoppte.

Für den Fünfteiler zum Fontanejahr öffnete Neumann seinen Antiquitätenschatz. Die meisten der etwa 120 Requisiten, die das Filmteam für seine Dreharbeiten brauchte, kommen aus Neumühle – der Globus etwa, der Koffer, der Fontanestuhl. Neumann, so Unger, „war der Oberrequisiteur für unsere Reihe“. Ein Anruf habe genügt.

Welt am Schreibtisch

Eines der wichtigsten Requisiten gehört allerdings dem Märkischen Museum in Berlin. Ein Nachbau von Fontanes Schreibtisch. In der Serie sitzt der aus dem „Tatort“ bekannte Schauspieler Fabian Hinrichs an diesem Tisch und entführt die Zuschauer von dort in Fontanes Welt. Sein Leben lang hatte Fontane am selben Schreibtisch gearbeitet. „Der Schreibtisch ist der Mittelpunkt seiner Welt damals“, sagt Unger.

Im Mai hatte das Fernsehteam in und um Neuruppin gedreht. Einige der von Fontane beschriebenen Orte – etwa das Schloss von Karwe – existieren heute nicht mehr. Anderes besteht unverändert. So drehte Kameramann Thomas Lütz auch in Karwe Karwes Dorfkirche. Das Kruzifix steht noch am selben Platz, an dem es zu Fontanes Zeiten gestanden haben muss. Als Meister des Details hatte Fontane auch dem eher unscheinbaren Gotteshaus seine volle Aufmerksamkeit geschenkt.

Blick ins Archiv

In Karwe traf Unger auf Krafft von dem Knesebeck, der für den Film sein Familienarchiv öffnete. Zu den Dokumenten gehört auch die einzig erhaltene Zeitungsausgabe der frühen Wanderungen. „Märkische Bilder“ heißen die Expeditionen durch die Heimat zunächst. Für den stets mit Geldnöten kämpfenden Fontane sind die Wanderungen ein gutes Geschäft. Die Heimatbeschreibungen verkaufen sich gut.

Gemeinsam mit seinem Freund Bernhard von Lepel hatte Fontane 1858 Schottland besucht. Nach der Reise veröffentlicht er einen Reisebericht und beschließt, die Heimat vor seiner Haustür zu erkunden. Seine ersten Streifzüge führen ihn an die Orte seine Kindheit – neben Neuruppin auch nach Gentzrode.

Das Herrenhaus von Gut Gentzrode verfällt. Quelle: Peter Geisler

Die Szenen, die das Filmteam in Gentzrode einfing, zeigen die Melancholie des Verschwindens. Von dem einst prächtigen Herrenhaus ist nur noch eine Ruine übrig geblieben. Anders als etwa in Ganzer oder Karwe gibt es dort niemanden mehr, der von dem Ort erzählen könnte. Unger bat deshalb den Berlin Fotografen Christian von Steffelin vor die Kamera, der schon das Verschwinden des Palastes der Republik mit seiner Plattenkamera dokumentiere. Im Film versucht von Steffelin unter anderem die Überreste einer verwitterten Inschrift zu entziffern.

Als einer der Protagonisten im Film ist Krafft von dem Knesebeck mit filmisches Ergebnis zufrieden. Der streng biografische Einstieg des ersten Serienteils sei „sehr nah an Fontane“. Zudem habe das Filmteam „wunderbare Bilder“ geschaffen. Berauschend etwa die Aufnahmen, die bei Drohnenfahrten über den morgendlichen Stechlin und den Kalksee entstanden. Wunderschön die Fahrten mit dem Ruderboot.

„Die Entdeckung der Heimat“ feiert Fontane als ersten preußischen Touristen, der seine Leser für die Welt in nächster Nähe zu begeistern versucht. All zu Kritisches – Fontanes Antisemitismus – bleibt unerwähnt. „Wir haben das ganz bewusst nicht getan“, sagt Unger. Auch weil antisemitische Äußerungen erst zu den ganz späten Arbeiten Fontanes gehören.

Die „ Entdeckung der Heimat – Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ sind am Dienstag, 17. Dezember, am Mitttwoch, 18. Dezember und am Donnerstag, 19. Dezember im RBB zu sehen – jeweils ab 20.15 Uhr. An den ersten Tagen werden jeweils zwei Folgen gezeigt.

Von Frauke Herweg