Aufregung in Wildberg: mehr als 500 Bäume gefällt

Wildberg

Aufregung in der Gemeinde Temnitztal: In und um Wildberg sind mehr als 500 Bäume gefällt und eine etwa 200 Meter lange Schlehdornhecke plattgemacht worden. „Höchstens ein Viertel der Bäume war krank“, meint Wolf Naumann. Der 55-jährige Wildberger, der regelmäßig auf den Feldwegen rund um Wildberg läuft, um sich fit zu halten, versteht den Landwirtschaftsbetrieb nicht, der das veranlasst hat.

Schließlich verhinderten Bäume das Abtragen von Flächen, und die Hecken dienten dem sogenannten Niederwild – also Füchsen, Rehen, Hasen und Kaninchen – und auch Vögeln als Schutz. Wolf Naumann hat deshalb gemeinsam mit Anke Illig Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde aufgenommen. Die zwei Wildberger wollen wissen, ob das massenhafte Fällen von Bäumen genehmigt war.

Amtsdirektor: Es gab ein Fällgenehmigung für 500 Bäume

„Es gab eine Fällgenehmigung für 500 Bäume“, sagte am Dienstag Thomas Kresse. Der Direktor des Amtes Temnitz räumte jedoch selbstkritisch ein, dass die Aktion besser hätte kommuniziert werden müssen. „Wir müssen mehr und früher miteinander reden. Das Fälle von Bäumen ist immer ein sensibles Thema“, so Kresse.

Hinzu kommt, dass es zwar ein mit dem Amt abgestimmtes Fällkonzept gegeben hat, sich der eingesetzte Dienstleister aber offenbar nicht komplett daran gehalten hat. „Es sind wohl ein paar mehr Bäume gefällt worden“, sagt Thomas Kresse. Wildbergs Bürgermeister Michael Mann ärgert besonders, dass die Schlehdornhecke beseitigt wurde. „Das war nicht geplant.“ Michael Mann hat deshalb mit dem Landwirtschaftsbetrieb gesprochen.

Der Landwirt hat sich entschuldigt

Der Landwirt habe sich entschuldigt, Fehler eingeräumt und sei auch bereit, Konsequenzen dafür zu übernehmen, sagte Mann. Zugleich verwies der Bürgermeister darauf, dass das Gros der gefällten Bäume, zumeist handelte es sich um Pappeln, „reif“ für das Fällen gewesen sei.

Es gehöre zur Wahrheit dazu, dass viele Einwohner für das Fällen der Bäume gewesen seien, sagte auch der Amtsdirektor. Die meisten Pappeln um Wildberg waren in den 1970er Jahren als Schutz vor Sandstürmen gepflanzt worden. Bei heftigen Stürmen waren in den vergangenen Jahren von mehreren Pappeln schon die Kronen abgestürzt und aufs Feld oder in die Temnitz gefallen, etwa in der Nähe der alten Badestelle in Wildberg.

Bäume in einer Höhe von drei Metern gekappt

Gemeindevertreter Ulrich Jaap wundert sich indes, dass einige Bäume auch in einer Höhe von drei Metern gekappt wurden. „Davon erholen sich die Bäume nicht mehr“, befürchtet Wolf Naumann. Bürgermeister Mann geht hingegen davon aus, dass es sich bei diesen Schnitten um Kopfweiden gehandelt hat, die wieder austreiben. Allerdings gab es wohl keine Erlaubnis, rings um Wildberg Weiden zu stutzen.

Klar ist, dass derzeit die Naturschutzbehörde in Neuruppin prüft, was alles bei den Fällarbeiten rund um Wildberg schief gegangen ist. „Es wird eine Strafe geben“, sagt Bürgermeister Mann. Der Landkreis konnte am Dienstag noch nicht sagen, ob und wie viele Ersatzpflanzungen gefordert werden und ob der Landwirtschaftsbetrieb zusätzlich ein Bußgeld zahlen muss. Das werde noch geprüft. Sicher sei lediglich, dass nicht allein Pappeln, sondern auch Erlen und Weiden gefällt sowie Hecken gerodet wurden.

Auch eine etwa 200 Meter lange Schlehdornhecke wurde platt gemacht. Quelle: Andreas Vogel

Deshalb hat das Umweltamt ein Ordnungswidrigkeitverfahren eingeleitet. Gemäß der Baumschutzverordnung des Landkreises kann eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Ob und wie viele Ersatzpflanzungen der Kreis fordern wird, das ist noch offen.

Amt lässt Feldsölle renaturieren

„Wir bleiben an dem Thema dran“, sagen Anke Illig und Wolf Naumann. Sie wollen Landwirte motivieren, ihre Produktion umzustellen und zum Schutz der Natur künftig weniger Dünger zu verwenden. Der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land mit Sitz in Wittstock könne dazu wertvolle Hinweise geben, so Anke Illig.

Indes betont Thomas Kresse, dass es im Amt Temnitz viele vorbildliche Landwirtschaftsbetriebe gebe und zudem immer wieder Feldsölle renaturiert werden.

Auch diese dicke Pappel bei Wildberg wurde gefällt. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel