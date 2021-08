Das ging schon mal gut los: Beim Auftakt der landesweiten Werbetour um Lehrlinge gab es am Montag auf dem Neuruppiner Schulplatz 150 Beratungen in gut zwei Stunden. Derzeit gibt es im Bereich der Neuruppiner Arbeitsagentur noch mehr als 1100 offene Lehrstellen.

Auftakt der landesweiten Werbetour um Lehrlinge in Neuruppin

Neuruppin - Auftakt der landesweiten Werbetour um Lehrlinge in Neuruppin

Neuruppin - Auftakt der landesweiten Werbetour um Lehrlinge in Neuruppin