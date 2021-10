Neuruppin

Am Rande des alten Flughafens in Neuruppin stauen sich die Autos vor einem umzäunten Gelände. Die meisten sind Kombis oder SUVs, viele mit kleinen Anhängern, auf denen sich Äste und Säcke stapeln. Neben der Zufahrt steht ein kleines Häuschen, hier sitzt Ralf Danniel.

Wer auf das Gelände will, muss an ihm vorbei. Mit sicherem Blick durch das Fenster taxiert er die Menge an Laubsäcken oder Heckenschnitt, die seine Kunden geladen haben und nennt einen Preis. Der kleine 60 Liter Sack mit Grasschnitt kostet 60 Cent, ein Kubikmeter Hecke auf dem Anhänger 18 Euro.

Beim ersten Forst kommt ein Ansturm

Ralf Danniel notiert akribisch die Namen und den Wohnort seiner Kunden. Die meisten muss er aber nicht mehr fragen, er kennt sie. „Fast alle kommen regelmäßig, da sehe ich das Auto und dann weiß ich den Namen schon. Obwohl hier manchmal 300 Leute am Tag reinkommen.“ Dass die Daten notiert werden, verlangt das Umweltamt. Hin und wieder kommen die Beamten auch zu unangemeldeten Kontrollen.

Im Minutentakt kommen neue Kunden in die Hütte. Die meisten sind Privatleute, die das sonnige Wetter für die Gartenarbeit nutzen. Doch auch bei schlechtem Wetter könnte es bald noch mal einen Ansturm geben, erklärt Ralf Danniel: „Zurzeit sind noch viele Blätter am Baum. Wenn es jetzt einmal regnet und dann zum erste Mal friert, dann kommt alles runter.“

Ralf Danniel auf seinem Traktor am alten Flughafen Neuruppin. Quelle: Till Eichenauer

Auch jetzt muss Ralf Danniel immer mal wieder raus aus seiner Hütte und rauf auf den großen Traktor, um die Gartenabfälle zu großen Haufen zusammenzuschieben. Geschickt greift er mit der großen Greifzange einen Baum vom Anhänger eines Kunden.

Dachpappe und Altöl

Beim Abladen hat er auch immer ein wachsames Auge. Es dürfen wirklich nur Grünabfälle abgeladen werden. Behandeltes Holz und Eisen oder Plastik sind tabu. Besonders Steine machen dem Betrieb Probleme. Immer mal wieder wird auch versucht, versteckt Müll mit abzuladen: „Wir hatten schon Autoreifen, Dachpappe und sogar Fässer mit Altöl.“

Im Anhänger von zwei Neuruppiner Männern sind aber nur Äste, alte Blumen und Laub. „Wir haben zwar noch ein paar Kartoffeln im Garten und auch einen eigenen Kompost. Aber das meiste sind dann doch Blumen und Sträucher und das wird dann von der Menge einfach zu viel.“ Die vollen Ladeflächen der anderen Gärtner sehen ähnlich aus und so wachsen die grünen Haufen am alten Flughafen in Neuruppin stetig.

Detlef und Wilfried aus Neuruppin entladen ihren Anhänger. Quelle: Till Eichenauer

„Rund 3000 Tonnen kommen im Jahr an den Sammelstellen in Linow und Neuruppin zusammen“, sagt Tobias Schulz, Betriebsleiter der Firma Agrar Rheinsberg. Der Landwirtschaftsbetrieb hat sich auf Ackerbau spezialisiert. Die Verwertung des Grünschnitts aus Neuruppin ist Teil des Geschäftsmodells. „Wir verkaufen unsere Komposterde an Kunden aus der Region. Was übrig bleibt, bringen wir auf unseren Feldern aus. Der Kompost ist nährstoffreich und ein guter Dünger.“

Das Grüngut wird aber nicht in Neuruppin kompostiert. Fast täglich fährt Ralf Danniel die großen Anhänger von der Sammelstelle nach Linow. Dort wird es geschreddert und in großen Strängen, also Haufen von 50 Meter Länge und sechs Metern Höhe, gelagert.

Grüngutsammelstellen in Ostprignitz-Ruppin Heinrichsfelde – Kompostierungsanlage: Montag bis Freitag und jeden 1. und 3. Samstag im Monat Linow – Kompostierungsanlage: Montag, Freitag und am 1. und 3. Samstag im Monat Neuruppin – Hugo-Eckener-Ring: Montag bis Freitag und am 2. und 4. Samstag im Monat Wittstock Scharfenberg – Bauhofweg: Donnerstag und Freitag und jeden 2. und 4. Samstag im Monat Wulfersdorf – Kompostierungsanlage: Nach telefonischer Anfrage unter 033963/40225 Die genauen Öffnungszeiten findet man unter: www.ostprignitz-ruppin.de; Informationen, was alles in den Grünabfall darf, gibt es unter https://www.awu-opr.de/haushalt-und-privat/spezialleistungen/gruenabfaelle nachzulesen.

Fünf dieser Stränge lagern in Linow. Diese werden alle sechs Monate umgesetzt, um neuen Sauerstoff hineinzubringen. Nach gut zwei Jahren wird so aus den Gartenabfällen der Neuruppiner Gärtner wertvolle Komposterde. Ralf Danniel erklärt den Prozess: „Durch die Arbeit der Bakterien im Haufen erhitzt sich das Grüngut. Bis zu 70 Grad wird das heiß. Die Temperatur wird regelmäßig gemessen und wenn der Haufen kalt ist, wissen wir, die Kompostierung ist abgeschlossen. Dann ist die Erde fertig.“

