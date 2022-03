Aus der Ukraine bis nach Neustadt: Erste Flüchtlinge in Ostprignitz-Ruppin angekommen

Neustadt

Elf Stunden hin, elf Stunden zurück. Pausen und Aufenthalt nicht mitgerechnet. Jeweils weit mehr als 1000 Kilometer zwischen Neustadt an der Dosse und dem polnisch-urkainischen Grenzübergang Korczowa-Krakowiec. Am Ende stehen sechs Frauen und sieben Kinder in der Stadt an der Dosse an diesem frühen Freitag – gerettet.

Es dürften die ersten Flüchtlinge sein, die aus der von Putin angegriffenen Ukraine im Landkreis Ostprignitz-Ruppin angekommen sind, ja hier im Brandenburger Nordwesten überhaupt – zumindest in dieser Größenordnung.

Neustadts Amtsdirektor: „Unvorstellbar, was abgeht“

„Sieben Kinder und sechs Frauen gerettet. Es ist unvorstellbar, was hier abgeht“, informierte Neustadts Amtsdirektor Andreas Schumacher bereits am Donnerstagabend, als ihn die MAZ per Telefon erreichte. Da traten er und seine Leute, die am selben Tag in Neustadt um 4 Uhr zur polnisch-ukrainischen Grenze gestartet waren, gerade den Rückweg von dort an.

„Ich bin sonst eigentlich sehr zurückhaltend, aber hier muss ich wirklich sagen, das war das Zweitbeste, was ich in meinem Leben gemacht habe – nach dem Kennenlernen meiner Frau“, sagt Schumacher: „Und ich bin sowas von stolz auf alle Beteiligten.“

Das Helferteam auf der Hinfahrt. Quelle: privat

Sechs freiwillige Feuerwehrleute, ein Verwaltungsmitarbeiter und der Amtsdirektor waren Donnerstagfrüh mit drei Transportern beziehungsweise Mannschaftswagen der Feuerwehr voller Hilfsgüter zu dieser Fahrt aufgebrochen.

Die Neustädter holten die Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze ab. Quelle: privat

Die Neustädter holten die Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze ab. Hier bei der Ankunft und Treffen mit den Müttern der Kinder. Quelle: privat

Die Neustädter holten die Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze ab. Quelle: privat

„Dank der überwältigenden Vielzahl an Sach- und Geldspenden ansässiger Firmen, Supermärkte und privater Haushalte wurden die Transporter bis unters Dach mit lebenswichtigen Produkten, die den Hilfsorganisationen und Flüchtlingen an der ukrainischen Grenze überlassen werden, vollgepackt“, wurde seitens der Amtsverwaltung die Öffentlichkeit auch via www.neustadt-dosse.de informiert: „Eine Kontaktperson empfängt unsere Fahrer an der ukrainischen Grenze. Die Flüchtlinge werden von dort auf den direkten Weg nach Neustadt gebracht.“

Kurzerhand Umweg gefahren für eine Mutter mit zwei Kindern

Einen Umweg legte der kleine Konvoi dann aber doch ein: Sie hatten von einer Mutter erfahren mit einem siebenjährigen Kind und einem elf Monate jungen Baby, die sie dann an der Grenze etwa zwei Fahrstunden weiter nördlich abholten.

Es ist die Cousine eines Neustädters. Er bat kurzfristig um Hilfe, als er von dem Einsatz des Teams erfuhr – und konnte später als Dolmetscher helfen.

Neustädter richteten derweil Wohnungen her

In der Zwischenzeit richteten Neustädter Verwaltungsbeschäftigte und viele freiwillige Helfer wie etwa vom Verein Aktives Neustadt Wohnungen in der Dossestadt ein. Diese werden dort von der Wohnungsbaugesellschaft Kyritz verwaltet und wurden von ihr nun bereitgestellt – mitsamt vieler Sachspenden, um den Menschen den Start in dem für sie doch fremden Land zu erleichtern.

Beim Einrichten der Wohnungen in Neustadt. Quelle: privat

Beim Einrichten der Wohnungen in Neustadt. Quelle: privat

Dann war es soweit: Freitag, 8.30 Uhr, erreichten die Helfer mit den Flüchtlingen Neustadt.

Mit dem Lieblingstofftier im Arm

Handgepäck, Beutel trugen sie bei sich. Kinder umklammerten ihre Stofftiere. Ein Mädchen hielt ihr Musikinstrument, eine Ukulele. Die wollte sie nicht zurücklassen. Und die Väter?

Sie sind noch im Land. „Darüber wollten wir mit ihnen erstmal nicht sprechen“, sagt Andreas Schumacher bei der Ankunft in Neustadt: „Und ja, man könnte fragen, ob das sinnvoll war, dieser Aufwand von uns als kleines Amt. Klar doch! Das ist absolut sinnvoll! Das soll auch unsere Botschaft sein.“ Eine weitere Tour stehe vorerst trotzdem nicht an. „Wir kümmern uns jetzt erstmal voll und ganz um unsere Gäste.“

Geschafft! Aus der Ukraine bis nach Neustadt. Links: Amtsdirektor Andreas Schumacher. Quelle: Matthias Anke

Überglücklich, aber erschöpft: Bei der Ankunft am frühen Freitag in Neustadt – für alle ein emotionaler Moment. Quelle: Matthias Anke

Auch die Kontaktaufnahme zur Asylstelle in Eisenhüttenstadt gehöre dazu. Wenngleich sich ukrainische Staatsbürger visumfrei für 90 Tage im Schengenraum aufhalten dürfen, wie Ulrike Gawande als Sprecherin des Landkreises Ostprignitz-Ruppin auf Nachfrage informiert.

Kyritzer starten am frühen Sonnabend nach Polen

Derweil liefen in der Region weitere Hilfsaktionen an. Spenden aus dem Raum Kyritz wurden am Kyritzer Mehrgenerationenhaus in mittlerweile acht Transporter gepackt. Abfahrt: Samstagfrüh, 4 Uhr.

Ukraine-Hilfe: Kyritzer Spendenkontostand wächst rasant Seit wenigen Tagen rufen der Internationale Klub Kyritz, die Stadt Kyritz und die weiteren Kleeblatt-Kommunen Neustadt, Wusterhausen und Gumtow auf, Geld für die Ukraine-Hilfe zu spenden. Der Kontostand wächst rasant. Nach Angaben von Stadtsprecherin Doreen Wolf sind mit Stand vom Freitagvormittag 120 Spenden auf dem Ukraine-Konto eingegangen. Gesamtbetrag: fast 18.000 Euro. Spendenkonto der Stadt Kyritz: DE38 1605 0202 1522 0011 62. Stichwort „Spende Ukraine-Hilfe“.

„Uns geht es momentan rein um den Warentransport“, erklärt Raik Grützmacher vom Internationalen Klub Kyritz mit Blick auf die Fahrzeuge, die eben keine Busse seien.

Der Verein rief zusammen mit den „Kleeblattkommunen“ Kyritz, Neustadt, Wusterhausen und Gumtow zum Spenden auf und stemmt die Aktion nun. Weitere Fahrten seien bereits in Planung.

Von Matthias Anke