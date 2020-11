Auf heftige Kritik stößt in Ostprignitz-Ruppin das Aus für die Corona-Teststrecke an den Ruppiner Kliniken in Neuruppin. Der Kreistag will deshalb Anfang Dezember eine Resolution verabschieden. Kritik gibt es auch an einem anderen Punkt – weil ein einheitliches Konzept für Corona-Schnelltests in den Alten- und Pflegeheimen in der Mark fehlt.