Schluss, aus, vorbei. Ende März machen die Berater vom Stromsparcheck in Neuruppin das letzte Mal das Licht aus. Nach elf Jahren wird das Projekt nicht weiter verlängert.

Mehr als ein Jahrzehnt lang haben die Männer und Frauen in dem Projekt Familien Tipps gegeben, wie sie ihre Energiekosten reduzieren können. Ausgerechnet jetzt, da die Preise für Strom, Gas und Fernwärme nahezu explodieren, stellt Esta Ruppin sein Angebot ein. Dabei wäre doch gerade jetzt Hilfe beim Energiesparen für viele Verbraucher besonders wichtig.

„Das ist auch so“, glaubt Joachim Pritzkow, der das Projekt in Ostprignitz-Ruppin seit vielen Jahren geleitet hat. Dass nun Schluss sein soll, tut ihm auch persönlich weh. Mit dem Anliegen und dem Team vom Stromsparcheck ist er eng verbunden. „Aber wir erreichen die Leute einfach nicht mehr“, sagt Pritzkow unumwunden.

Kosten für Energie steigen auch in Neuruppin deutlich

Ausgerechnet jetzt, da die Energiekosten dramatisch steigen, nehmen die Anfragen nach Beratung bei Esta Ruppin sehr stark ab. So sehr, dass der Verein entschieden hat, eine Weiterführung des Projektes mache keinen Sinn.

Eigentlich funktioniert der Stromsparcheck ganz einfach. Wer wissen will, ob und wie er Energie sparen will, wendet sich an die Frauen und Männer vom Esta-Projekt. Die vereinbaren einen Termin, kommen zu dem jeweiligen Klienten nach Hause und schauen sich dort an, welche Geräte er hat und wie er sie betreibt.

Holger Schulz leitet die Berater seit Jahren an. Neben guten Tipps bekommen Klienten beim Stromsparcheck auch sparsame LED-Lampen und andere Dinge, die beim Energiesparen helfen können. Alles kostenlos. Quelle: Reyk Grunow

Dazu gibt es am Ende gibt es Tipps, was sich wie verbessern ließe. Hinweise zu energiesparenden Kühlschränken oder Waschmaschinen zum Beispiel. Oder den Rat, auf die Standby-Schaltung am Fernsehgerät zu verzichten, weil die auch dann Strom frisst, wenn das Gerät vermeintlich ausgeschaltet ist und nur die kleine rote Bereitschaftslampe leuchtet.

„Das Ganze ist eigentlich ein Bundesprogramm“, sagt Holger Schulz. Er leitet seit vielen Jahren die eigentlichen Stromsparcheck-Berater bei Esta Ruppin an, fachlich unterstützt von Energieberaterin Eileen Menz die auch für die Verbraucherzentrale im der gesamten Region unterwegs ist.

Beratung von Esta Ruppin in Neuruppin, Kyritz und Wittstock

Den Stromsparcheck gibt es seit elf Jahren in Neuruppin, zwei Jahre später ging Esta Ruppin mit dem Angebot auch in Kyritz und Wittstock an den Start. Jetzt soll überall Schluss sein.

Die Beratung richtet sich ausschließlich an Menschen mit geringem Einkommen, an Menschen die Hartz IV bekommen, wenig verdienen oder nur eine kleine Rente haben. Wer das Angebot in Anspruch nehmen will, muss ein Einkommen unterhalb der sognannten Pfändungsgrenze haben. Derzeit sind das 1260 Euro im Monat, sagt Joachim Pritzkow.

Joachim Pritzkow leitet den Stromsparcheck bei Esta Ruppin von Beginn an. Quelle: Reyk Grunow

Sie haben dafür nicht nur Anspruch auf die kostenlose Beratung, sondern auch auf praktische Hilfe für den Kauf einer sparsamen Waschmaschine oder eines Kühlschrankes zu Beispiel gibt es vom Stromsparchek 100 Euro Zuschuss. Sparsame LED-Lampen als Ersatz für alle Glühlamen können die Berater kostenlos abgeben, ebenso Dichtungen für Fenster und Türen, damit die Wärme in der Wohnung.

Nachfrage nach Beratung in Sachen Energie hat deutlich abgenommen

Die Nachfrage in den vergangenen Jahren war groß, sagt Holger Schulz: „Wir hatten etwa 150 Fälle im Jahr.“ Doch inzwischen kommen sehr viel weniger Menschen. In elf Jahren wurden so schon etliche Haushalte erreicht. 2021 haben sich aber gerade mal 40 an die Leute vom Stromsparcheck gewandt.

„Wir haben das Problem, dass wir an die Leute nur schwer herankommen“, sagt Pritzkow. Die Menschen, die Anspruch auf Beratung hätten, seien immer schwerer zu erreichen.

Das Jobcenter und die Rentenkasse dürfen verständlicherweise keine Kontaktdaten weitergeben. Die Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung des Kreises, mit den Stadtwerken oder großen Vermietern sei kaum möglich. „Dabei müsste die doch eigentlich Interesse daran haben“, findet Pritzkow.

Die Berater sind alle lange arbeitslos

Auch die Berater sind immer schwerer zu motivieren. Alle sind selbst lange arbeitslos und arbeiten in dem Projekt als MAE-Kraft, also als sogenannte Ein-Euro-Jobber.

Anleiter Holger Schulz verlässt das Projekt zudem bald; er übernimmt eine Stelle als Hausmeister in der neuen Kita von Esta Ruppin. Auch Joachim Pritzkow will sich zurückziehen. „Ich werde bald 70“, sagt der Bauingenieur. Da reichen ihm die vielen anderen Projekte, für die sich der stellvertretende Vorsitzendes Esta-Vereins noch engagiert. Etwa als Vorsitzender des Gemeindekirchenrates in der Kirchengemeinde Temnitz und Fachmann für diverse kirchliche Bauvorhaben.

Er sieht keine Chance, den einzigen Energiesparcheck dieser Art in Ostprignitz-Ruppin fortzuzuführen.

Stromsparcheck in OPR schließt Ende März

Energieberaterin Eileen Menz hofft immer nicht, dass es sich der Verein anders überlegt. Aus ihrer Sicht war die Beratung bisher sehr wichtig. „Das, was der Stromsparcheck geleistet hat, können wir nicht auch noch übernehmen“, sagt sie. Die Nachfrage von Firmen und privaten Haushalten sei auch so schon groß.

Doch die Entscheidung bei Esta steht, zumal die Förderperiode des Bundes jetzt endet. „Ende März ist definitiv Schluss“, sagt Pritzkow. Bis dahin sind die Berater noch zu sprechen.

Der Stromsparcheck in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 98 ist unter 03391/7 39 28 10 oder stromsparcheck@estaruppin.de zu erreichen.

