Kränzlin

Mit knatternden Motoren und wehenden Flaggen näherten sich am Sonntag Fahrzeuge der Baureihe VW Käfer und einige ihrer größeren Brüder aus der Reihe T3 bis T4 dem Kränzliner Saal, um gemeinsam auf große Fahrt durchs Ruppiner Land zu gehen. Wie Organisator Mathias Köppen berichtete, war es bereits die 27. Ausfahrt dieser Oldtimer und – nachdem die letzte coronabedingt ausfallen musste – die erste nach dem Shutdown.

Entsprechend viele waren dabei und selbst aus Berlin und Oranienburg waren die mehr als 30 Fans mit ihren Fahrzeugen angereist. Laut Köppen hatte man vor einigen Jahren aus einer Kaffeelaune heraus mit gerade einmal zwei Käfern und einer Fahrt nach Neuruppin den Startschuss für diese inzwischen beliebte Veranstaltung gelegt. Inzwischen gibt es normalerweise zwei Ausfahrten pro Jahr.

Aber nicht nur die Anzahl der Fahrzeuge ist im Laufe der Jahre gestiegen. Auch die Touren werden länger. So hat sich Köppen für die diesjährige Ausfahrt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit einer Rundfahrt über etwa 100 Kilometer ging es vorbei an Rägelin über Herzsprung, Fretzdorf bis nach Ganz, wo die Besichtigung einer alten Brennerei auf dem Plan stand.

Etwa 30 Käfer-Fans trafen sich zur gemeinsamen Ausfahrt. Quelle: Peter Lenz

Dort, so Köppen, konnten sich die Teilnehmer nicht nur das Gebäude anschauen, sondern auch ein riesiges Sammelsurium an alten Autoteilen und anderen antiken Stücken erkunden. Ein Angebot, das wohl jedes Sammlerherz höher schlagen lässt. Nach diesem Stopp gab es in Teetz einen kleinen Imbiss, bevor es über Nackel und Wilberg zurück zum Ausgangspunkt gehen sollte.

Für viele Teilnehmer war es nicht die erste Ausfahrt. So waren Hans Jürgen Lambrecht und Ehefrau Brigitta mit ihrem kleinen 1303er Käfer, Baujahr 1972, wieder extra aus Berlin angereist, um dabei zu sein. Es war das neunte Mal, und wie immer waren sie von der Organisation und dem Zusammenhalt der Teilnehmer begeistert.

Wichtig ist beiden vor allem, dass sie hier Gleichgesinnte und Freunde treffen können. Weil ein anderes Treffen in Hannover coronabedingt ausfiel, waren Lambrechts und auch alle Anderen glücklich, dass es in Kränzlin nun klappte.

Oranienburger VW-Käfer-Club ist auch dabei

Hermann Zimmermann aus Oranienburg hatte gleich seinen halben VW-Käfer-Club mit nach Kränzlin gebracht. Mit sechs Fahrzeugen stellten er und seine Mitstreiter die größte Gruppe der Fangemeinde. Zimmermann selbst ist seit Jahrzehnten Käfer-Fan. Fans sind auch die Mitglieder der Familie Tornow aus Hohen Neuendorf mit den Kindern Maximilian und Alexander. Vater Christian gehört dem Club seit 1991 an.

Ein besonderer Hingucker beim Treffen am Sonntag war mit Abstand der 1500er VW Käfer Cabrio von Klaus Hintze. Er hatte das Fahrzeug einst als Schrottwagen für 4000 Euro gekauft und in viereinhalb Jahren mühevoller Arbeit restauriert. Das hat sich offensichtlich gelohnt und fand bei den anderen Teilnehmern der Ausfahrt große Anerkennung. Der ideelle Wert des Fahrzeugs gelte inzwischen als unbezahlbar, sagt Hintze stolz.

Von Peter Lenz