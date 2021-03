Ausgangssperre: Die Polizei in Neuruppin kontrolliert nebenbei

Neuruppin

Wegen der vom Land verfügten nächtlichen Ausgangssperre über Ostern wird es keine gemeinsamen Streifen von Polizei und Mitarbeitern der Ordnungsämter im Landkreis geben. „Wir konzentrieren uns auf unsere Kernaufgaben“, sagte am Mittwoch Neuruppins Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Das seien das Verhindern und das Aufklären von Straftaten sowie das Aufnehmen von Verkehrsunfällen.

Ähnlich sei man zur Weihnachtszeit verfahren, als das Land wegen der vielen Corona-Fälle schon einmal eine nächtliche Ausgangssperre verhängt hatte. „Wenn wir bei unseren Einsätzen Verstöße feststellen, melden wir das aber dem Gesundheitsamt“, so die Polizeisprecherin. Darauf habe man sich am Mittwoch bei Gesprächen mit der Kreisverwaltung verständigt.

Neuruppin: zwei Mitarbeiter im Außendienst

Für das Einhalten der Regeln des Infektionsschutzgesetzes vor Ort sei die Kreisverwaltung zuständig, die dafür jedoch kein Personal habe, hieß es am Mittwoch auch aus dem Neuruppiner Rathaus. Demnach wird es keinen Nachtdienst geben, um das Einhalten der Ausgangssperre, die ab Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern von jeweils 22 bis 5 Uhr gilt, zu kontrollieren, sagte Stadtsprecher Heiko Rähse. „Das ist auch mit der Polizei so abgesprochen.“

Laut Rähse werden aber mindestens zwei Rathaus-Mitarbeiter pro Schicht im Außendienst unterwegs sein und ein Auge darauf haben, dass auch alle anderen derzeit geltenden Regeln eingehalten werden.

Kyritz sieht bisher kaum Probleme

Auch das Kyritzer Ordnungsamt wird an den Feiertagen Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nicht im Kontrolleinsatz sein. „Dafür ist dann die Polizei zuständig“, sagte Sachgebietsleiter Daniel Knies. „Aber am Sonnabend werden Kollegen unterwegs sein und gucken, dass die Regelungen der Eindämmungsverordnung eingehalten werden.“

Für das Ordnungsamt gehöre das ja längst zum Alltag. „Bisher hatten wir da wenig Probleme. Verstöße mussten wir noch nicht bearbeiten.“ Den Schwerpunkt der Arbeit bilde die Beratung. Regelmäßig gebe es Anfragen von Geschäfts- wie von Privatleuten zu den aktuell geltenden Bestimmungen. Da versuche man dann zu klären, was jeweils möglich ist und was nicht. Im Kyritzer Rathaus hofft man, es auch in Zukunft dabei belassen zu können. Ähnlich sehe es in Wittstock aus, hieß es.

Kreis hat Bußgelder in einer Höhe von 60.000 Euro verhängt

Der Landkreis hat seit Jahresbeginn etwa 850 Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln registriert und dabei Bußgelder in einer Gesamthöhe von rund 60.000 Euro verhängt. Lediglich in zwei Prozent der Fälle sei von den Betroffenen Einspruch eingelegt worden, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Nachtschwärmer, die über Ostern nach 22 Uhr ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum angetroffen werden, müssen mit einem Bußgeld von 50 bis 250 Euro rechnen.

Luca-App soll genutzt werden können

Indes sollen Besucher, die einen Termin in der Kreisverwaltung haben, sich künftig für die Kontaktverfolgung nicht mehr in eine Liste eintragen müssen. Vielmehr arbeitet der Kreis daran, dass dies schon bald per Smartphone und Luca-App möglich ist.

Von Andreas Vogel und Alexander Beckmann