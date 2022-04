Lögow/Dabergotz

Ein Fahrgast, der am Freitag gegen 13 Uhr einen Bus der Linie 704 Richtung Dabergotz bestieg, verlor während der Fahrt die Kontrolle. Als der Bus in Lögow hielt, rastete der Mann aus und fing an, den 41-jährigen Fahrer zu beleidigen und ihm Gewalt anzudrohen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand regte sich der Unbekannte über die angeblich falsche Fahrtrichtung auf. Der aggressive Mann verließ den Bus und schlug dabei gegen einen Außenspiegel, wobei dieser leicht beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall.

Von MAZonline