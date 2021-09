Ausgezeichnete Seniorenarbeit: Dankeschöntermin in Bantikow am Untersee

Bantikow

Wie bleibt man fit bis ins hohe Alter? Indem man immer in Bewegung bleibt, körperlich wie geistig, und sich also am besten einfach ehrenamtlich weiterbetätigt. Nix mit Rentnerruhe und einrosten. Am Ball bleiben, was machen.

„Ehrenamt hält jung“, sagt Sigrid Schumacher, die Vorsitzende des Ostprignitz-Ruppiner Kreisseniorenbeirats. Anerkennend sieht sie dabei zur Dame neben ihr, die gerade von Landrat Ralf Reinhard die Hand geschüttelt bekommt. Es ist Christa Karraß aus Wittstock. Seit 1992 engagiert sie sich dort im Seniorenverein Herbstgold, organisiert Lesungen, Tagesausflüge und noch viel mehr.

Bei der Auszeichnungsveranstaltung in Bantikow: Landrat Ralf Reinhardt und Sigrid Schumacher gratulieren Christa Karraß (l.). Quelle: Matthias Anke

„Christa Karraß ist für unsere Vereinsarbeit unentbehrlich“, hieß es seitens des Herbstgold-Vorstands, der sie für die Urkunde des Landrats vorgeschlagen hatte. Und nun gehört die 90-Jährige zu denen, die in diesem Jahr für ihr Engagement in der Seniorenarbeit damit ausgezeichnet wurden. Obendrauf gab es einen Präsentkorb.

Wusterhausens Bürgermeister als Gastgeber

Für die am Dienstag insgesamt neun so zu würdigenden Menschen aus Ostprignitz-Ruppin war mit dem Hotel am Untersee in Bantikow ein feierlicher Ort gefunden worden mit Blick aufs Wasser. Diesmal angesichts der anhaltenden Corona-Einschränkungen jedoch ohne die Bürgermeister aus den jeweiligen Kommunen als Mit-Gratulanten oder gar noch mehr Gästen.

Als Gastgeber war dafür Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz dabei. Er berichtete den Teilnehmern Aktuelles aus seiner Gemeinde, zu der auch das Untersee-Dorf Bantikow gehört.

Landrat lobt hohe Corona-Impfquote bei über 60-Jährigen

Die Auszeichnungsveranstaltung im dortigen Hotel galt sogleich als ein Auftakt für das Programm der diesjährigen Seniorenwoche im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Dieses Jahr machen wir das, haben wir uns gesagt, wir lassen es nicht noch mal ausfallen“, erklärte Sigrid Schumacher mit Blick auf ihre Abstimmungen mit dem Landrat und den Wegfall dieser Auszeichnungsveranstaltung im vorigen Jahr.

Dass solche gemütlichen Runden überhaupt wieder möglich sind, sei laut Ralf Reinhardt auch der hohen Impfquote im Landkreis zu verdanken, vor allem unter denjenigen, die älter als 60 sind. „Mit 90 Prozent bei den Erstimpfungen sind wir Spitzenreiter in Brandenburg“, sagte er.

Bei der Auszeichnungsveranstaltung in Bantikow: Renate Ide (l.) aus Flecken-Zechlin organisiert in ihrer Heimat etliche Veranstaltungen. Sie erklärte auch, was es mit dem Fest am Osterbrunnen dort auf sich hat. Quelle: Matthias Anke

Dem Appell an jüngere Generationen, sich ehrenamtlich zu betätigen, schloss sich in Bantikow nun also auch ein weiterer Aufruf an: sich impfen zu lassen. „Das ist ein Thema, bei dem wir nicht weiterwissen“, sagte Reinhardt. Alles Mögliche sei versucht worden, jüngere Menschen zu überzeugen.

Vielleicht wirke ja das Gespräch der Senioren mit ihren Familienmitgliedern besser. „Nur so können wir die ganz große Freiheit zurückgewinnen“, sagte Reinhardt, der sich eine Impfquote von 90 Prozent unter allen Ostprignitz-Ruppinern wünscht.

Kreismusikschulleiter Harald Bölk und Matthis Segebarth aus Berlitt (r.) in Bantikow. Quelle: Matthias Anke

„Sowas wie heute aber ist nun die Gelegenheit, Danke zu sagen. Es ist zwar nur klein und symbolisch im Verhältnis zu dem, was Sie geleistet haben, es muss aber auch mal ausgesprochen werden und ein Gesicht dazu geben“, sagte der Landrat: „Das ist eine ernst gemeinte Wertschätzung.“

Harald Bölk als Leiter der Kreismusikschule und Matthis Segebarth aus Berlitt als Nachwuchstalent spielten Trompete im Duett, ehe es ans Mittagessen ging. Für den Nachmittag stand eine Dampferfahrt auf dem Programm.

Die Geehrten Christiane Hamelow: arbeitet seit 2010 eng mit dem Seniorenbeirat zusammen als Hauptamtsleiterin und Vize-Bürgermeisterin von Heiligengrabe. Karin Köhn: seit acht Jahren Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Heiligengrabe, seit 1978 Chormitglied, zudem beim Blutspendedienst aktiv. Manfred Lau: seit 1998 bei der Volkssolidarität, seit 2009 in Wittstock mit dem Fitness-Projekt „3000 Schritte extra“ für mehr Bewegung engagiert. Renate Ide aus Flecken-Zechlin: organisiert die Jahres-, Weihnachts- Frauentagsfeiern, Krippenfest, das Fest am Osterbrunnen. Christa Karraß: Mitglied im Seniorenverein Herbstgold, für Lesungen und Tagesausflüge zuständig. Karin Bartel: Schriftführerin der Arbeitsgruppe Neuruppin der Deutschen Rheumaliga. Klaus-Eberhard Lütticke: im Verschönerungsverein Neuruppin um Stadtpark, Rosenkreisel und die Blumenampeln auf dem Schulplatz bemüht. Dagmar Hapke und Sabine Harbach: in der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Wusterhausen engagiert.

Von Matthias Anke