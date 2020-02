Ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Neuruppiner Restaurant

Neuruppin

Abwaschen, Zwiebeln schneiden, Verpackungen für die Papiertonne zerkleinern – es sind eher ungewöhnliche Arbeiten für einen Neuntklässler. Doch für Vincent Wilhelms ist das seit August einmal in der Woche Alltag. Denn der Neuruppiner hat sich beim Projekt „ Praxislernen“, das seit drei Jahren an der Puschkinschule für Neunt- und Zehntklässler angeboten wird, für einen Einsatz im Neuruppiner Restaurant Uphus-Idyll entschieden. „Ich interessiere mich für das Kochen“, sagt der 14-Jährige.

Nach dem Fußball vom Projekt erfahren

Marian Kemnitz ist froh darüber. Der gelernte Verwaltungsfachwirt ist seit zwei Jahren Betreiber des Restaurants in der Neuruppiner Altstadt. „Es ist gut, wenn man den Nachwuchs selbst ausbilden kann. Denn der Ausbildungsmarkt ist rar“, sagt der 31-Jährige.

Von dem Projekt „ Praxislernen“ hat Kemnitz eher zufällig erfahren, nach einem Fußballspiel des Sportvereins „Maulwürfe“, dessen Vorsitzender er ist. „Da spielen auch Lehrer und man unterhält sich.“

Maximal zwei Schüler je Betrieb

Das Praxislernen unterscheidet sich von einem normalen Praktikum dadurch, dass die Schüler ein Jahr lang für einen Tag in der Woche in dem Betrieb sind und probieren, ob dieser Beruf nach der Schulzeit auch etwas für sie wäre. „Davon profitieren sowohl die Jugendlichen als auch die Betriebe“, sagt Steffen Meyer (29). Er ist nicht allein Lehrer für Politik, Geschichte und Wirtschaft an der Neuruppiner Puschkinschule, sondern zugleich auch Koordinator für Berufs- und Studienorientierung.

Meyer hat durch viele Gespräche mit Firmenschefs und Ausbildungsleitern versucht, einen Stamm von Unternehmen in Neuruppin und im Umfeld aufzubauen, die Interesse daran haben, maximal zwei Schüler für das Praxislernen aufzunehmen. Mit Erfolg. „Erst hatten 30 Betriebe zugesagt, derzeit sind wir bei rund 60 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen.“

Helfer für wichtige Arbeiten

Das ist auch notwendig. Werden doch jedes Jahr für rund 100 Mädchen und Jungen der Puschkinschule Plätze für das Praxislernen benötigt. „Manche Schüler haben sich auch deshalb selbst Firmen gesucht, deren Arbeit sie interessiert“, sagt Meyer. Überhaupt hat der Koordinator festgestellt, dass immer mehr Betriebe diese Art des Praktikums zu schätzen wissen.

Dem stimmt Marian Kemnitz zu. Praktikanten bedeuteten in der Anlernphase zwar durchaus auch Arbeit, sie könnten aber ebenso schnell zu einer Unterstützung werden und dem Betrieb helfen, beim Uphus-Idyll etwa bei wichtigen Hintergrundarbeiten, die der Gast nicht sieht, so Kemnitz.

Interesse an einer Kochausbildung

Die Zusammenarbeit des Neuruppiner Restaurants mit der Puschkinschule ist gerade in Potsdam von der Brandenburger Handwerkskammer mit einer Urkunde für „ausgezeichnete Berufs- und Studienorientierung“ gewürdigt worden. Darauf ist der Restaurantchef stolz. Er kann sich zudem durchaus vorstellen, dass Vincent Wilhelms nach der 10. Klasse bei ihm eine dreijährige Kochausbildung beginnt und dann auch übernommen wird.

„Wir haben eine stetige Steigerung bei den Gästezahlen“, sagt Kemnitz. Da sei eine Erweiterung des Teams, das derzeit neben dem Chef aus vier Beschäftigten besteht, durchaus notwendig. „Wenn man weiß, wen man bekommt, wäre das eine optimale Lösung.“

Vincent Wilhelms hätte nichts dagegen. Auch die Arbeitszeiten für einen Koch, die viele Jugendlichen von dem Beruf Abstand nehmen lassen, stören ihn nicht, sagt der Neuruppiner – geht in die Küche und macht sich wieder ans Zwiebelschneiden.

Vincent Wilhelms (14) beim Zwiebelschneiden im Uphus-Idyll. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel