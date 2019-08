Neuruppin

Er kam frisch aus der kanadischen Arktis und stellte sich in Neuruppin den Fragen von Mädchen und Jungen der Evangelischen Schule sowie von Interessierten: Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD) versuchte am Montagabend auch, auf alle Fragen einzugehen – egal, ob sie die Sanktionen gegen Russland betrafen, die viele für falsch halten oder die deutsche Flüchtlingspolitik, die ebenfalls längst nicht alle gut heißen. Den einen ist sie zu lasch, weil immer noch Menschen über das Mittelmeer nach Europa fliehen; den anderen ist sie zu hart, weil Flüchtlinge auch nach Afghanistan abgeschoben werden, obwohl dort immer noch Bürgerkrieg herrscht.

„Kohlendioxid macht an den Grenzen nicht halt“

„Es braucht mehr Europa“, betonte Maas immer wieder. Nur so könnten Herausforderungen wie der Klimawandel, die Globalisierung und die Digitalisierung sowie die Migration gelöst werden. Wenn nur nationale Lösungen zum Zuge kämen, werde es allen schlechter gehen, so Maas. „Kohlenstoffdioxid macht an den Grenzen nicht halt“, sagte Maas den rund 300 Gästen, die in die Aula an der Neuruppiner Regattastraße gekommen waren.

Die Rheinsberger SPD-Landtagsabgeordnete Ulrike Liedtke, die Maas nach Neuruppin zu der Gesprächsrunde eingeladen hatte, sowie Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hatten zunächst für einen eher besinnlichen Beginn der Fragerunde gesorgt: Golde freute sich, dass nach dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der das Fontane-Jahr eröffnet hatte, nun auch der Bundesaußenminister in die Kreisstadt gekommen war. Und auf Fragen von Liedtke verriet Maas, dass er Fontanes Roman vom „ Stechlin“ natürlich in der Schule auch zu Ende gelesen habe und dass er gern in der Region Rad fahre, etwa von Schönberg über Radensleben nach Buskow.

Ein Diplomat braucht Geduld

Zudem bekannte Maas, dass er kein Freund davon sei, bei einem Diskurs auf den Tisch zu hauen. Da halte er es wie der einstige Bundespräsident Johannes Rau, der gesagt habe, das beeindrucke nur den Tisch, so Maas. Ein Diplomat brauche indes vielmehr Geduld, um seinen Standpunkt durchzusetzen. Kompromisse seien dabei wichtig, um in kleinen Schritten zu einer Lösung zu kommen. „Die wahre Aufgabe eines Diplomaten sei es, dorthin hinzugehen, wo es weh tut.“ Auch Niederlagen gehörten zur Politik, so Maas.

Als eines der größtes Probleme bezeichnete es Maas, dass trotz der oft komplizierten Probleme die Antworten darauf in den sozialen Netzwerken immer kürzer werden. Es gebe aber keine einfachen Antworten. Ziel sollte immer sein, Frieden zu stiften.

Eine große Fehleinschätzung

Weil nicht alle EU-Staaten bereit seien, Flüchtlinge aufzunehmen, werde gerade an einer Regelung gearbeitet, bei der zehn bis 15 Länder weiterhin eine noch nicht festgelegte Zahl an Flüchtlingen aufnehmen, während die anderen Länder mehr Geld dafür geben, dass Flüchtlingsursachen besser bekämpft werden können. Maas bekannte, dass das Dublin-Abkommen eine große Fehleinschätzung gewesen sei. Mit dem Abkommen sollten die Anliegerstaaten des Mittelmeeres allein mit dem Flüchtlingsproblem gelassen werden.

Das habe beispielsweise dazu geführt, dass die jetzige italienische Regierung jegliche Aufnahme von Flüchtlingsbooten verhindern wolle. Die Folge: Jedes Wochenende berieten die Außenminister der EU darüber, wer wie viele Flüchtlinge aufnehmen könne. „Das ist ein Armutszeugnis für die europäische Union, das aufhören muss“, betonte Maas.

Von Andreas Vogel