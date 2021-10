Neuruppin

Die Vernissage ist zugleich die Finissage. Nur einen Tag hing die Wanderausstellung im Alten Gymnasium in Neuruppin, bevor sie nach Frankfurt/Oder umzog. Den beiden Städten gesellen sich noch Neuendorf am See und Halbe – beide im Landkreis Dahme-Spree – hinzu. Das Städte-Quartett eint, dass in jedem Ort ein Theater-Projekt stattgefunden hat, deren Ergebnisse die Ausstellung nun zeigt.

Die Macherinnen: Jule Torhorst, Franziska Brodhun, Angela Hundsdorfer. Quelle: Regine Buddeke

Das Thema: Die DDR. Beziehungsweise die Erinnerungen der Menschen daran, die in ihr lebten. Deren Geschichten bestehen weiter – die Organisatoren haben mit den Menschen gesprochen, Schreibwerkstätten initiiert, die Texte in Szenen gegossen, geprobt und aufgeführt – gemeinsam mit ihren Protagonisten. Zur Dokumentation wurden Collagen geschaffen, auch Videos existieren.

Collage des Teams Frankfurt/Oder. Quelle: Regine Buddeke

„Wir wollten verstehen, was die Leute erlebt haben, was sie geprägt hat“, sagt Theatermacherin Jule Torhorst, eine der Organisatoren und Gründerin des „Bruchstück“-Projekts. Ihr Weg sei es, mit künstlerischen Mitteln mit den Leuten in Kontakt zu kommen, deren persönliche DDR- und Wende-Erfahrungen – auch die Brüche – erleb- und sichtbar zu machen.

Projektteilnehmer aus Frankfurt/Oder. Quelle: Regine Buddeke

In Neuruppin hing die Ausstellung nur einen Tag

Dafür rollten sie und ihr Team in Neuruppin dann auch gern den roten Teppich aus. Auch wenn zur Vernissage nicht viele kamen – lediglich Vertreter von “Neuruppin bleibt bunt“, die das Projekt unterstützen.

Collage des Teams Kulturbahnhof Halbe. Quelle: Regine Buddeke

„Wir wollen nicht übereinander sondern miteinander reden“, erklärt Torhorst die Idee der gemeinsamen Workshops an den vier Orten, bei denen auch die Neuruppiner Theaterpädagogin Angela Hundsdorfer mitgemischt hat. In Neuruppin sei es schwer gewesen, Leute für den Workshop zu gewinnen, erzählt sie.

Stattdessen habe man Interviews mit Händlern auf dem markt geführt – der Fisch-Frau, der Blumenhändlerin. Auch das war eine Erfahrung für die kreativen Macher. Überhaupt sei der Austausch mit den Menschen und den ganz unterschiedlichen Sichtweisen auch für die Teilnehmer sehr anregend gewesen.

Zwei der interviewten Neuruppiner. Quelle: Regine Buddeke

Ob das Projekt weitergeht? „Etwas Größenwahn muss sein“, sagt Torhorst. Ihr schwebt ein großes Theaterstück aus allen „Bruchstücken“ vor, das an allen vier Orten mit jeweils anderen Menschen aufgeführt wird.

Von Regine Buddeke