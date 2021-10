Herzsprung/Neuruppin

Vermutlich wegen eines technischen Defektes ist am Sonntagnachmittag der Audi einer 28-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern, die auf der Autobahn A 24 in Richtung Hamburg unterwegs war, zwischen Neuruppin und Herzsprung in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Sie hatte weißen Rauch gesehen, der aus dem Auspuff stieg, deshalb auf dem Seitenstreifen gehalten – und sich in Sicherheit gebracht.

Polizei und Feuerwehr, die gegen 14.50 Uhr alarmiert worden waren, sperrten sofort die Richtungsfahrbahn nach Hamburg, worauf sich ein mehr als zehn Kilometer langer Stau bildete – viele Familien waren auf dem Weg in die Herbstferien oder kamen nach einer Woche aus diesen zurück.

Autobahn A 24: Die Fahrbahn in Richtung Hamburg blieb gut eine Stunde gesperrt

Die Fahrbahn in Richtung blieb wegen der Löscharbeiten für mehr als eine Stunde gesperrt. Das Auto war jedoch nicht mehr zu retten. Der Audi hatte laut Polizei noch einen Wert von etwa 5000 Euro. Das Wrack wurde vom ebenfalls alarmierten ADAC später abgeschleppt.

Im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten aus Fretzdorf, Rossow und Wittstock mit sechs Fahrzeugen und etwa 20 Kameraden. Sie hatten das Feuer mit Schaum gelöscht. Das sei bei Pkw-Bränden auf der Autobahn üblich, da es dort oft schwer sei, schnell einen Wasseranschluss zu finden, sagte am Montag ein Sprecher der Wittstocker Feuerwehr.

Auch für Autofahrer, die am Sonntagnachmittag aus Richtung Hamburg in Richtung Berlin unterwegs waren, kam es wegen des Einsatzes zu kurzzeitigen Einschränkungen. Wegen der Löscharbeiten wurde in dem Bereich eine der beiden Fahrspuren gesperrt. Dieser Stau löste sich jedoch, im Gegensatz zu dem in Richtung Hamburg, schnell wieder auf.

Von Andreas Vogel