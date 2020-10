Neuruppin

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend versucht, das Auto von Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde in Brand zu stecken. Der Täter hat offenbar ein großes Stück Kohlenanzünder auf einem Reifen platziert und angezündet. Nur durch Zufall brannte der Wagen nicht ab.

Eine Frau hatte am Abend gegen 19.30 Uhr das Feuer an dem Fahrzeug bemerkt und sofort Hilfe geholt.

Golde selbst versuchte daraufhin, den Brand mit zwei Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Die Flammen konnte sich so nicht weiter ausbreiten und erfassten nur einen Teil des Wagens. Die Feuerwehr löschte das Feuer schließlich und klemmte zur Sicherheit die Batterie des Hybridautos ab. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bürgermeister Golde geht von Anschlag aus

Jens-Peter Golde ging am Abend davon aus, dass es sich um einen gezielten Anschlag auf sein Auto handelte und vermutet sogar einen Zusammenhang mit der bevorstehenden Bürgermeisterwahl am 8. November, bei der er sich nach 15 Jahren Amtszeit zum dritten Mal zu Wahl stellt.

Die Polizei wollte den Verdacht, dass die Täter sich den Wagen gezielt ausgesucht hatten, weil er dem Bürgermeister gehört, zunächst nicht bestätigen. Allerdings stand die Kriminalpolizei noch am Anfang ihrer Ermittlungen.

In Neuruppin haben schon mehrere Autos gebrannt

In den vergangenen Wochen waren zwar schon mehrfach Autos in Neuruppin von Unbekannten in Brand gesteckt worden. Die standen jedoch in der Regel ungeschützt am Straßenrand oder auf öffentlichen Flächen.

Der Bürgermeister hatte sein Auto am Dienstag auf einem abgeschlossenen Privatgrundstück vor seiner Wohnung an der Regattastraße abgestellt. Wegen seines eindeutigen Kennzeichens ist der Wagen zudem in Neuruppin allgemein bekannt. Andere Autos standen am Abend nicht in direkter Nähe.

Die Feuerwehr war mit vier Löschfahrzeugen und etwa 15 Männern udn Frauen im Einsatz.

Von Reyk Grunow