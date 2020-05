Neuruppin: Auto fährt Radfahrer an

Neuruppin

Erneut hat sich ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer in Neuruppin ereignet. An der Ecke Rudolf-Breitscheid- und Schifferstraße hat ein Auto am Dienstagvormittag kurz nach 11 Uhr das Fahrrad erfasst. Die Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Wagen aus der Schifferstraße in die Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen, als ihr der Radfahrer vor das Auto fuhr. Sie konnte nicht mehr ausweichen.

Der Radfahrer stürzte, wurde dabei aber offenbar nur leicht verletzt. Trotzdem wurde der Mann zur Sicherheit in die Ruppiner Kliniken gebracht. Sein Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß völlig demoliert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Anzeige

Die Polizei konnte zunächst noch nicht sagen, wie es genau zu dem Unfall gekommen ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Mehr Unfälle als 2019 in Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind, ist in diesem Jahr im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 gestiegen, heißt es aus der Pressestelle der Polizei in Neuruppin.

Zwei Fahrradfahrer kamen 2020 bereits in Neuruppin durch einen Verkehrsunfall ums Leben. Anfang April war eine 80 Jahre alte Frau am Ende des Seedamms offenbar mit ihrem Rad gestürzt und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später starb.

Polizei verstärkt Kontrollen in Neuruppin

Wenige Tage später wurde ein Senior auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst, als er die B167 überqueren wollte. Der Radfahrer hatte dabei offenbar nicht auf den Verkehr auf der Bundesstraße geachtet. Auch er erlag seinen schweren Verletzungen.

Aufgrund der vielen Unfälle hat die Polizei die Kontrollen von Fahrradfahrern in und um Neuruppin vor wenigen Tagen verstärkt.

Von Reyk Grunow