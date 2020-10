Neuruppin

Die Polizei hat am Montag mehrere Wohnungen von insgesamt vier Tatverdächtigen durchsucht, nachdem am 13. September auf einem Parkplatz an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin ein Auto durch einen Böller beschädigt worden war.

Die Beamten vernahmen die vier Tatverdächtigen. Bei ihnen handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren. Ein Tatverdächtiger habe sich geständig gezeigt, teilte die Polizei mit.

Anzeige

Pyrotechnik entdeckt

Der Schaden an dem Fahrzeug war durch das Abbrennen von Böllern verursacht worden. Bei den Durchsuchungen haben die Polizisten unter anderem Pyrotechnik entdeckt und sichergestellt. Nach den Vernehmungen wurden alle vier Tatverdächtige wieder entlassen.

Von MAZonline