Stöffin/Fehrbellin/Neuruppin

An zwei Baustellen entlang des neuen Abschnitts der Autobahn A24 kommt es zu Verzögerungen. Dadurch kann unter anderem die Zufahrt nach Stöffin nicht wie geplant freigegeben werden.

Die Havellandautobahn-Gesellschaft hat die Sperrung der Zufahrtsstraße um eine Woche verlängert. Bis Freitag, 13. November, 16 Uhr, kann kein Fahrzeug die Unterführung unter der A24 passieren. Alle Autos werden weiterhin über Protzen umgeleitet.

Ebenfalls länger dauern die Arbeiten an der Autobahnabfahrt Fehrbellin in Richtung Hamburg. Auch dort bleibt es bis Freitag, 13. November, bei der Sperrung. Genau wie an der Autobahnauf- und -abfahrt Neuruppin in Richtung Hamburg. Sie soll ebenfalls am 13. November freigegeben werden, diesmal allerdings planmäßig.

Von Reyk Grunow