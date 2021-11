Neuruppin

Die Autobahnabfahrt Neuruppin Süd in Richtung Berlin bleibt noch etwas länger gesperrt. Die Arbeiten an der neuen Fahrbahn sind nicht ganz so schnell vorangekommen wie geplant, heißt es von der privaten Havellandautobahn-Gesellschaft.

Ursprünglich sollte die Anschlussstelle am 19. November wieder befahrbar sein. Das klappt nicht. Jetzt rechnet das Bauunternehmen mit einer Freigabe am Freitag, 26. November.

Gesperrt sind die Zu- und Abfahrt in Richtung Berlin derzeit, weil die A24 in diesem Bereich gerade eine neue Fahrbahndecke aus beton erhält. Wegen des Wetters haben sich die Arbeiten etwas verzögert, heißt es von der Baufirma.

Von Reyk Grunow