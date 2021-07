Autobrandserie in Neuruppin: Drei junge Männer angeklagt

Neuruppin

Am 28. Juli beginnt vor dem Landgericht Neuruppin ein Prozess gegen drei junge Männer aus Neuruppin und Fehrbellin. Die Anklage wirft dem Trio im Alter zwischen 20 und 26 Jahren Brandstiftung, versuchten Mord und Sachbeschädigung vor.

Die beiden 20- und 22-jährigen Angeklagten sollen jeweils an zwei Tagen im Juli und September vergangenen Jahres Kraftfahrzeuge, darunter einen Radlader, in Neuruppin und Märkisch Linden in Brand gesetzt haben.

Wohnmobil brannte in der Regattastraße

Der 20-Jährige aus Fehrbellin soll außerdem am 4. Oktober 2020 in Neuruppin ein Wohnmobil, das an der Regattastraße geparkt war, angesteckt haben. Im Fahrzeug schliefen zwei Personen. Sie konnten das Fahrzeug, das vollständig ausbrannte, rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Laut Polizei beträgt der Schaden rund 50 000 Euro.

Am 7. und 23. Oktober soll der 20-Jährige zwei weitere Fahrzeuge in Neuruppin angesteckt haben.

Strohmiete stand in Flammen

Alle drei Angeklagte sollen im November ebenfalls in der Fontanestadt ein Motorrad, eine Garage und später eine Strohmiete zwischen Darritz und Werder angezündet haben. Zwei von ihnen sollen noch am selben Abend in Neuruppin ein weiteres Fahrzeug in Brand gesetzt haben.

Einen Tag später brannten wieder ein Motorrad und eine Garage in Neuruppin. Auch diese Brandstiftung soll auf das Konto der drei jungen Männer gehen, ebenso wie ein paar Tage später das in Brand setzen von Heuballen zwischen Gottberg und Kantow.

Kurz darauf wurde ein damals 19-Jähriger als verdächtigter Brandstifter von der Polizei geschnappt. Nun steht er demnächst mit zwei weiteren Angeklagten vor Gericht.

Von Dagmar Simons