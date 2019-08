Wittstock

Ohne Führerschein am Steuer und mit falschen Kennzeichen am Auto hat die Polizei am Samstag zwei junge Männer (21 und 34 Jahre alt) in Wittstock gleich zweimal erwischt. Die beiden sind der Polizei bestens bekannt, weil sie beileibe nicht zum ersten Mal ohne Führerschein am Steuer saßen.

Das erste hielten Polizeibeamte die beiden gegen 13.50 Uhr in der Eisenbahnstraße an. Am Steuer des roten VW Golf saß der „polizeilich hinreichend bekannte“ 21-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An dem Volkswagen waren Kennzeichen angebracht, die an ein anderes Fahrzeug gehörten.

Ein Tütchen mit weißem Pulver beim Beifahrer

Der Beifahrer war für die Beamten ebenfalls ein alter Bekannter. Bei dem 34-Jährigen fand die Polizei noch ein kleines Tütchen mit weißem Pulver und stellte dieses sicher – ebenso wie den VW Golf, den die Polizisten ebenfalls einkassierten.

Das hinderte die beiden Männer jedoch nicht daran, vier Stunden später erneut in eine Polizeikontrolle zu geraten: diesmal in einem Seat. Gegen 17.55 Uhr fiel den Beamten das Auto auf, in dem diesmal der 34-Jährige am Steuer saß und der 21-Jährige auf dem Beifahrersitz. Auch dieses Auto war mit falschen Nummernschildern unterwegs.

Seat rast vor der Polizei davon

Als die Polizisten den Seat stoppen wollten, drückte der Fahrer aufs Gas und raste in Richtung Pritzwalk davon. Dabei kam es laut Polizei fast zu einem Verkehrsunfall.

Die Polizei brach die Verfolgung ab. Später fanden Beamte den Seat verschlossen und verlassen in Pritzwalk auf und ließen auch dieses Auto sicherstellen. Gegen die beiden Intensivtäter ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Frau fährt öfter ohne Führerschein zwischen Storbeck und Kränzlin

Am selben Tag gegen 17.52 Uhr kontrollierte die Polizei nahe Neuruppin zwischen Storbeck und Kränzlin eine 31 Jahre alte Autofahrerin am Steuer eines Ford. Auch sie war bereits mehrfach beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden.

Auch die Betreute leistete Widerstand

Die Beschuldigte ist Betreuerin und fuhr gerade eine ihr anvertraute 49 Jahre alte Frau. Die Polizisten nahmen den Frauen den Autoschlüssel ab, um sie am Weiterfahren zu hindern. Dagegen leisteten beide Frauen Widerstand. Die Beamten leiteten deswegen ein Strafverfahren ein.

Von MAZ-online