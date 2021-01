Wer wird mein Unternehmen weiterführen? Diese Frage stellen sich in Ostprignitz-Ruppin viele Seniorchefs kleiner und mittelständischer Handwerksbetriebe. Oftmals ist weit und breit kein Nachfolger in Sicht. Die Kreishandwerkerschaft bietet Unterstützung an. Und setzt auf positive Beispiele als Motivationsschub.