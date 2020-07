Neuruppin

Es war der Wasserstoff, der die Neuruppiner Stadtverordneten einst überzeugt hatte. Nur wegen des innovativen Konzeptes mit allerlei alternativen Kraftstoffen hatten sich de Stadtverordneten von Neuruppin vor fünf Jahren für den Bau eines neuen Autohofes auf der grünen Wiese zwischen Autobahn und Bechlin entschieden. Inzwischen steht der Autohof. Nur von den alternative Kraftstoffen ist bisher noch nicht viel zu sehen.

Der Autohof sollte als einer der ersten zwischen Berlin und Hamburg Wasserstoff anbieten. Damit hatte der Mineralölkonzern Total damals die Stadt überzeugt. Wasserstoff wird als Treibstoff für Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb benötigt. Die galten als innovativ und umweltfreundlich. Trotzdem ist dieser Antrag noch weitgehend im Versuchsstadium und kaum verbreitet. Unter anderen, weil es für Autos mit Brennstoffzelle so wenige Tankmöglichkeiten gibt.

Der Umweltgedanke hat die Stadtverordneten in Neuruppin beeindruckt. Gegen alle Skepsis haben sie deshalb grünes Licht für den Autohof als Konkurrenz zu den ohnehin schon bestehenden fünf Tankstellen in der Stadt gegeben.

Wasserstoff gilt als umweltfreundlich. Total hat sich mit anderen Firmen als Partner zum Ziel gesetzt, ein flächendeckendes Netz von Tankstellen zu bauen. Bisher gibt es erst wenige. Quelle: Hannibal/dpa

Wasserstoff kann man am Autohof auch heute, ein Dreivierteljahr nach der Eröffnung, nicht tanken. Es gibt laut Betreiber Total weder Autogas noch Erdgas für Fahrzeug mit entsprechendem Motor, auch Besitzer von Elektroautos haben Pech. Der Autohof bietet an Kraftstoffen bisher nur das an, was es überall gibt: herkömmlichen Diesel und Benzin.

Auch dem Neuruppiner Stadtverordneten Siegfried Pieper ist das aufgefallen, und er ist sauer. Für den SPD-Mann inzwischen steht fest: „Da haben uns die Planer der Nase herumgeführt.“ Für eine einfache weitere Tankstelle hätte er damals nie seine Zustimmung erteilt, sagt er. Wasserstoff war das entscheidende Thema.

Ursprünglich wollte Total seinen Autohof in Dabergotz bauen. Doch dort hatten die Gemeindevertreter abgewunken. Sie befürchteten durch die Tankstelle nur Nachteile. Unter anderem deutlich mehr Lastwagen im Ort.

Im September könnte die Zapfsäule für Wasserstoff in Betrieb gehen

Eine Wasserstoffzapfsäule hatte Total zuletzt für Ende 2019 in Aussicht gestellt. Immerhin: Inzwischen ist eine zu sehen und soll auch tatsächlich bald in Betrieb gehen. „Die technische Abnahme mit Probebetankungen, der sogenannte CEP-Test, erfolgte Anfang Juli“, sagt Total-Sprecherin Annika Behnen.

Jetzt müssten die Daten noch ausgewertet werden. „Die offizielle Eröffnung könnte im Falle eines reibungslosen Verlaufes voraussichtlich im September, nach den Sommerferien, stattfinden“, so Behnen. Ganz sicher sei das aber noch nicht.

Vor Ort sollen zwischen 180 und 200 Kilogramm Wasserstoff gelagert werden. Sechs bis acht Autos könnten an der Anlage künftig betankt werden. So der Plan.

Corona kam bei der Abnahme ein Neuruppin dazwischen

Betrieben werden soll die Anlage von H2Mobility, eine Konsortium mehrere Firmen, das auch den Wasserstoff liefern soll. Noch sei der Vertrag dafür aber nicht geschlossen. H2Mobility ist eine gemeinsame Firma von Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und Total, um ein flächendeckendes Wasserstofftanknetz in der EU aufzubauen. Derzeit sind rund 130 Tankstellen in Betrieb und 44 im Bau.

Dass die Wasserstofftanksäule in Neuruppin noch nicht in Betrieb gehen könnte, habe unter andere an der Corona-Pandemie gelegen, sagt Annika Behnen. Fachleute für die Abnahme konnten aus dem Ausland wegen der Infektionsgefahr über Monate nicht anreisen.

Erst nach der Lockerung der Reisebeschränkungen sei das wieder möglich. „Wir sind daher sehr froh, die technische Abnahme trotz der erschwerten Rahmenbedingungen bald abschließen zu können“, sagt die Firmensprecherin.

Total prüfe derzeit auch den Bau von Schnellladesäulen für Elektroautos mit Batterie.

