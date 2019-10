Azubi-Mangel: Bäckerei trotzt dem Trend

Rohrlack

Merle Lipka steht an einem großen Tisch aus Buchenholz. Mit kräftigen Armbewegungen knetet sie einen Teigfladen. Dann wälzt sie die Masse – Dinkelnatursauerteig, Vollkorn –, durch eine Körnermischung und legt sie in eine Kastenform. Es ist warm in der Backstube, um die 36 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist hoch, in der Luft liegt Mehlstaub.

Es ist 19 Uhr, Merle Lipka hat vor zwei Stunden ihre Schicht angetreten. Gegen 2 Uhr wird sie ins Bett gehen. Etwa 600 Brote werden Merle und ihre fünf Kollegen dann gebacken haben: Chia-Hanf-Brote, Dinkelbaguettes oder die Allerleirauhbrote, die einer der Bäcker gerade auf einem großen Blech in den Ofen schiebt.

„Man sollte nicht zu zart besaitet sein.“

Merle Lipka hat im August eine Ausbildung zur Bäckerin bei der Bäckerei Vollkern in Rohrlack begonnen. Damit ist die 18-Jährige eine Ausnahme: Denn immer weniger junge Leute wollen Bäcker werden. Viele Betriebe sorgen sich um ihren Nachwuchs. Von 24 Lehrstellen im Handwerkskammerbezirk Potsdam, in dem Ostprignitz-Ruppin liegt, blieben sieben in diesem Jahr unbesetzt – fast ein Drittel.

„Ich habe schon als Kind gern gebacken“, sagt Merle, ihren ersten Kuchen bereits im Alter von zehn Jahren – einen Käsekuchen. Nach der Schule war für sie schnell klar, dass sie Bäckerin werden will. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, der Ton manchmal ruppig. „Man sollte nicht zu zart besaitet sein, aber damit komme ich klar“, sagt sie.

Vor drei Jahren gab es keine Bewerber mehr

„Vor zehn Jahren hatten wir noch im Schnitt sechs, sieben Bewerbungen“, erinnert sich Geschäftsführer Volker Apitz, „es sind dann Schritt für Schritt immer weniger geworden.“ Vor drei Jahren, der letzte Azubi war gerade fertig geworden, gab es nicht einen Bewerber mehr – der Ausbildungsplatz blieb unbesetzt.

Der 47-jährige Apitz hat den Betrieb seit dem Jahr 2000 aufgebaut. Heute hat die Bäckerei 28 Angestellte, 19 davon sind Bäcker. Etwa 1500 Brote backen sie – täglich. Die Zutaten sind biologisch und überwiegend regional angebaut. Sein Betrieb beliefert vor allem Naturkostläden und Bio-Supermärkte in Berlin, auch drei Geschäfte in Neuruppin haben seine Brote im Sortiment.

Für Volker Apitz ist die Bäckerei Vollkern die Erfüllung eines beruflichen Traums: Ursprünglich hat er Maschinenbauer auf einer Werft in seiner Heimatstadt Stralsund gelernt. Später lebte er in einer Kommune in England, dort wurde das Brot noch selbst gebacken. „Das hat mich inspiriert“, erinnert sich Apitz. Zurück in Deutschland, schulte er zum Bäcker um – mit dem festen Ziel, eine Bio-Bäckerei zu eröffnen.

„Das Image des Berufs ist schlecht.“

So viel Begeisterung für das Bäckerhandwerk haben heute nur noch wenige junge Leute. „Das Image des Berufs ist schlecht“, sagt Apitz. Sein Ansatz: Aufklärung. Im August hat er eine Broschüre drucken lassen, mit der er junge Leute für den Beruf begeistern und mit Vorurteilen aufräumen will: die Arbeitszeiten in der Nacht und am Wochenende, die heiße Backstube, die schlechte Bezahlung.

Der Flyer gibt Antworten: Wie hoch ist die Bezahlung in jedem Lehrjahr? Wie lang gehen die Schichten in der Backstube? Wann und wo ist Berufsschule? Es ist auch ein Plädoyer für das Handwerk: „Wir sind Bäcker und keine FertigTeigStückeInDenOfenSchieber. Was wir hier machen, ist echte Handarbeit“ heißt es in dem Flyer.

Zwei Jahre Ausbildung reichen – findet der Chef

„Einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen – das kann sehr befriedigend sein“, findet Volker Apitz. Aber auch die Ausbildung müsse sich ändern: Bei Vollkern lernen die Azubis auch andere Bäckereibetriebe kennen. Wenn sie schnell lernen, können sie ihre Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen. „Zwei Jahre Ausbildung reichen aus. Die Azubis sollen nicht das Gefühl haben, sie seien nur billige Arbeitskräfte“, sagt Apitz.

Mit Merle hat noch ein zweiter Lehrling in diesem Jahr angefangen. Ahmad Sliman ist 24 und kommt aus Damaskus. Dort hat er bereits als Bäcker gearbeitet. 2016 ist er vor dem Krieg in seinem Heimatland nach Deutschland geflohen. Ihm gefällt es in der Bäckerei: „Die Kollegen sind wie eine zweite Familie für mich.“

Drei Bewerbungen um eine Lehrstelle hat Volker Apitz in diesem Jahr erhalten. Außer Merle und Ahmad hatte sich noch ein junger Mann aus Marokko beworben. Er hätte ihn auch gern eingestellt, doch der 20-Jährige bekam kein Visum – trotz unterschriebenem Ausbildungsvertrag. „Wenn wir das noch hinbekommen, kann er im Februar anfangen“, hofft Apitz.

Von Feliks Todtmann