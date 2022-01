BMW fährt in Neuruppin Fußgängerin an

Neuruppin

Angefahren und verletzt wurde eine 67 Jahre alte Fußgängerin, als sie am Samstagmorgen gegen 9.35 Uhr die Fehrbelliner Straße in Neuruppin überquerte. Ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr auf der Fehrbelliner Straße von der Trenckmann-Straße kommend stadtauswärts.

Neuruppiner Fußgängerin angefahren und verletzt

Als das Auto vor ihm nach rechts in die Scholtenstraße abbog, scherte der Fahrer – statt kurz zu warten – nach links zum Überholen aus. Als er wieder einscherte, fuhr er die Frau an. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 67-Jährige eine Kopfplatzwunde sowie eine Verletzung an der Schulter.

Frau ins Krankenhaus gebracht

Sanitäter eines Rettungswagens versorgten die Wunden vor Ort und brachten die Frau dann ins Neuruppiner Krankenhaus. Die Polizei bat den Unfallfahrer an Ort und Stelle um einen Atemalkohol- sowie ein Drogenschnelltest. Ergebnis: Der Mann hatte weder getrunken, noch Drogen genommen. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Von MAZ-online