Neuruppin

Sorgfältig sortieren die Männer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei die Munition in einer Kiste. Einige Patronen tragen eine dunkle Kruste, andere sehen fast aus wie neu. Alle haben jahrzehntelang im sandigen Seegrund am Ufer der Kastanienwiese in Neuruppin überdauert.

Spezialtaucher der privaten Kampfmittelräumfirma Fuchs aus Appen bei Hamburg suchen derzeit einen 20 mal 30 Meter großen Bereich rund um die Badestelle ab, Zentimeter für Zentimeter. Der Taucher muss sich im trüben Wasser mit der Hand über den Untergrund tasten. Jede Bewegung wirbelt neuen Schlamm auf und macht das Wasser noch undurchsichtiger.

Bis in die 90er Jahre war das Gebäude der heutigen evangelischen Schule eine Kaserne. Zuerst waren dort preußische Truppen untergebracht, später die Wehrmacht, dann die Rote Armee. Und alle haben den Ruppiner See benutzt um loszuwerden, was sie nicht mehr brauchten. Auch Munition.

Vier zwölf Jahren hatten schon einmal Taucher die Badestelle abgesucht. „Einen 15 Meter breiten Streifen am Ufer“, sagt Gerd Fleischhauer. Als Truppführer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei leitet und koordiniert er den Einsatz der privaten Munitionssucher.

Die Taucher haben bereits mehrere Handgranaten entdeckt und hunderte Patronen verschiedenster Herkunft. Die Munition wird in die Kyritz-Ruppiner Heide gebracht und zusammen mit der dort entdeckten Fundmunition regelmäßig gesprengt Quelle: Henry Mundt

Der erneute Einsatz in Neuruppin ist eine Folge des Bürgerhaushaltes der Stadt. Schon 2018 hatten die Neuruppiner entschieden, dass an der Badestelle der Kastanienwiese ein Bereich für Schwimmer ausgewiesen werden soll. Trotzdem konnte das Projekt bisher nicht umgesetzt werden.

Bevor der Gewässerunterhaltungsverband die Bojen setzen kann, muss garantiert sein, das sich im Boden keine gefährliche Hinterlassenschaften aus früherer Zeit mehr befinden. Die schon überprüften 15 Meter reichen dafür nicht aus.

Taucher waren lange in Wandlitz im Einsatz

Das können nur speziell geschulte Taucher tun. Doch die waren bisher nicht verfügbar. Die weniger Taucher, die dafür infrage kommen, wurden an andere Stelle gebraucht. Im Wandlitzsee hatten Badegäste 2018 Munition gefunden.

Taucher haben seitdem den See genau untersucht und fast 2500 Pistolen, Gewehre, Granaten und andere Munition aus dem Wasser gezogen. Inzwischen ist die Suche dort beendet, und die Taucher können nach und nach andere Flächen übernehmen. Auch die an der Kastanienwiese.

Neben Munition ziehen die Männer kistenweise Schrott und Müll an Land. Quelle: Henry Mundt

Neben diversen Patronen habe sie dort auch anderes geborgen: Stielhandgranaten aus dem Ersten Weltkrieg und sowjetische Eierhandgranaten aus der Zeit danach, zum Beispiel. Dazu Kistenweise Müll und Schrott vom Fahrradschutzblech bis zum Nagel eines alten Steges.

Rund zehn Quadratmeter kann der Taucher pro Tag absuchen, mehr ist nicht drin. Bis Mitte August wird der Einsatz an der Kastanienwiese dauern, schätzt Fleischhauer. Danach wird die Badestelle am Café Waldfrieden abgesucht.

„Die Kampfmittelräumfirmen haben zurzeit viel zu tun“,sagt der Truppführer. Überall wird gebaut, und in Brandenburg muss ein Großteil dieser Flächen vorab zwingend auf Bomben und Granaten untersucht werden. Hinzu kommen die großen, alten Übungsplätze wie der in der Kyritz-Ruppiner Heide, sagt Gerd Fleischhauer. Einmal pro Woche sprengt er zurzeit die Fundmunition aus der Heide und die Neuruppiner gleich mit.

Von Reyk Grunow