Der Sommer ist da und die Seen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin locken mit ihrer verführerischen Kühle. Kurz vor Beginn der offiziellen Badesaison hat das Land Brandenburg vorab die Gewässer in der Region untersucht.

Das Ergebnis: Bei den Untersuchungen konnten „keine gesundheitlich bedenklichen mikrobiologische Belastungen“ festgestellt werden, wie das Gesundheitsamt von Ostprignitz-Ruppin informiert.

Blaualgen im Borker See registriert

Lediglich in einem der Seen – dem Borker See – wurde an einer Badestelle eine Ansammlung von Blaualgen registriert, so Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Vom Baden an der betroffenen Badestelle in der Kyritzer Seenkette wird daher derzeit abgeraten.

Bedingt durch die Corona-Pandemie war der Beginn der Badesaison auf den 13. Juli verschoben worden. Wie in jedem Jahr entnahm das Land kurz vorher Proben in den Brandenburger Badegewässern – so auch in Ostprignitz-Ruppin.

Seen im ganzen Landkreis geprüft

Insgesamt wurden im Landkreis 24 EU-Badestellen überprüft, hinzu kamen 15 weitere Stellen, die das Gesundheitsamt aus gesundheitlicher Vorsorge ebenfalls testete. Zu den untersuchten Gewässern gehörten unter anderem der Ruppiner See (an mehreren Stellen), der Gudelacksee oder der Zermützelsee.

Der Borker See liegt an der Kyritzer Seenkette. Quelle: Christian Bark

Keiner wies bedenkliche mikrobiologische Belastungen auf – bis auf die Stelle am Borker See. Die dort registrierten Blaualgen sind ungewöhnlich früh für diese Jahreszeit.

Geringe Sichttiefe kann gefährlich sein

Außerdem sorgen sie für eine sehr geringe Sichttiefe, heißt es im Bericht des Gesundheitsamtes. Höchstens 40 Zentimeter könne man in die Tiefe schauen – dadurch seien laut dem Gesundheitsamt die Rettungschancen bei Badeunfällen „stark vermindert“.

Blaualgen erkennt man etwa an der bläulich-grünen Färbung des Wassers, Schlierenbildung, Algenteppichen oder der wolkenartigen Verteilung der Algen.

Von Johanna Apel