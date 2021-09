Bäume in Wäldern um Neuruppin leiden noch unter Dürre der Vorjahre

Neuruppin

Ist nach der ausgiebigen Nässe dieses Sommers alles wieder gut im Wald? „Wir Förster würden sagen: eigentlich nicht“, stellt Annett Engelmann klar.

Natürlich sehe alles grüner, vitaler aus als in den vergangenen, extrem dürren Jahren. „Der Regen hat der Natur gut getan“, so die Leiterin der Oberförsterei Neuruppin. Die Bäume haben sich derzeit meistens noch kaum verfärbt: zu einer Zeit, zu der sie in der Saison davor schon in der Kolaratur am unteren Ende der Gelb- und Rotskala waren.

Bäume durch Dürre nachhaltig geschädigt

Von einer richtigen Erholung mag die Fachfrau dennoch nicht sprechen. Besonders schwer tun sich mit der Regenaration die Flachwurzler wie die Fichte. Denn diese haben in den letzten Jahren besonders stark gelitten, da sie nicht an eventuell noch vorhandene Wasserreserven in tieferen Schichten des Bodens kamen.

Manche von ihnen sind durch die Trockenheit so geschädigt, dass sie lange brauchen werden, um wieder zum Normalzustand zurückzukehren. Manche schaffen es gar nicht mehr. Denn das Fehlen der Niederschläge in den drei vergangenen Jahren hat die grünen Riesen teils so geschwächt, dass sie Schädlingen wie zum Beispiel dem Borkenkäfer nicht die Stirn bieten können.

Annett Engelmann, Leiterin der Oberförsterei Neuruppin. Quelle: Annika Jensen (Archiv)

Große Probleme habe damit derzeit ihr Kollege im Fehrbelliner Revier. Dort seien die Baumbestände besonders stark in Mitleidenschaft gezogen.

Und dass, obwohl im Luch normalerweise mehr Wasser zur Verfügung steht als auf den Sandflächen weiter im Norden des Gebiets der Oberförsterei. „Aber im Norden, in Richtung Wittstcker Heide haben wir mehr Kiefern, die in der Regel an die Trockenheit besser gewöhnt sind“, erklärt Annett Engelmann.

Oberförsterin: „Jeder Baum ist ein Individuum“

Tatsächlich ist die Art eines Baumes oft entscheidend, wie gut er die Dürre weggesteckt hat. Aber eigentlich geht die Unterscheidung noch weiter: Sogar Bäume ein- und derselben Art haben auseinandergehende Strategien für den Umgang mit Trockenheit.

„Jeder Baum ist sozusagen ein Individuum“, sagt die Oberförsterin. „Es gibt eine große genetische Bandbreite: Jeder Baum hat andere Macken, ist anfällig für andere Krankheiten. Es gibt nicht die Buche schlechthin innerhalb einer Buchenwaldgesellschaft.“

Der Wald am Möllensee bei Alt Ruppin ist noch derzeit viel grüner als zum gleichen Zeitpunkt in den trockenen Vorjahren. Quelle: Celina Aniol

So schließen einige Bäume bei Trockenheit ihre Spaltöffnungen schnell, über die sie die Luft aufnehmen. Sie fahren damit ihren inneren Stoffwechsel runter, gehen gewissermaßen schon im Sommer in den Winterschlaf. „Die anderen versuchen, den maximalen Stoffwechsel aufrechtzuerhalen, koste es, was es wolle.“

Derzeit untersuchen Fachleute vermehrt, mit welcher Strategie Bäume besser mit dem Stress der Wärme zurechtkommmen. Erforscht werde zudem, ob zum Beispiel eine bestimmte Eichenart, die eigentlich in Südeuropa heimisch ist, eine Alternative bei Neupflanzungen wäre, berichtet Engelmann. Diese hat bei Trockenheit klare Vorteile. „Aber sie ist frostgefährdeter.“

Wurzeln in diesem Jahr gut mit Wasser versorgt

Klar sei: Die Waldbewirtschafter brauchen zukunftsichere Bäume. Solche also, die mit dem Klimawandel Schritt halten. Es ist gewissermaßen die Suche nach Superwaldbewohnern innerhalb einer Baumart aber auch artübergreifend, die auch schon mal im Reagenzglas oder im beheiztem Waldboden stattfindet. Denn Wasser ist im Wald immer noch Mangelware.

Zwar reiche die Menge des Regens aus, der in diesem Sommer gefallen ist, um die Schicht mit Wasser zu versorgen, die im Wurzelbereich liegt. „Da sieht es ganz gut aus.“

Neuruppiner Oberförsterin glaubt an Superkräfte der Bäume

In den tieferen Schichten befindet sich aber immer noch zu wenig Nass, berichtet Annett Engelmann nach einem Gespräch mit Wasserexperten auf den Wald-Dauerbeobachtungsflächen in Schorfheide. Trotz der ausgiebigen Niederschläge.

Pessimistisch schaut die Oberförsterin dennoch nicht auf ihre Wälder. Denn sie und ihre Kollegen haben die Problembereiche unter den Baumkronen im Blick. „Und die Bäume sind echte Lebenskünstler: Sie versuchen immer möglichst lange zu überleben.“

Von Celina Aniol